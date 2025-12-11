Днес, 11 декември 2025 г., в Щаба на Военноморските сили във Варна се проведе благотворителен коледен базар.Военнослужещи и цивилни служители приготвиха и представиха различни кулинарни специалитети и ръчно изработени сувенири. Базарът беше открит от командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов, който призова присъстващите да бъдат милосърдни и състрадателни и пожела Новата година да влезе в домовете на всички с много любов, усмивки и доброта.Събраната сума от този и от провелия се благотворителен базар във Военноморска база Бургас на 9 декември, ще бъде използвана за подпомагане на деца на загинали или починали военнослужещи и цивилни служители от ВМС.