Във Военноморските сили бе даден старта на благотворителната Коледна кампания
Военнослужещи и цивилни служители приготвиха и представиха различни кулинарни специалитети и ръчно изработени сувенири. Базарът беше открит от командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов, който призова присъстващите да бъдат милосърдни и състрадателни и пожела Новата година да влезе в домовете на всички с много любов, усмивки и доброта.
Събраната сума от този и от провелия се благотворителен базар във Военноморска база Бургас на 9 декември, ще бъде използвана за подпомагане на деца на загинали или починали военнослужещи и цивилни служители от ВМС.
