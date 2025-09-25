ЗАРЕЖДАНЕ...
Във варненската опера ще селектират участници за престижен международен конкурс
Следващите кръгове на конкурса ще се състоят в Модена, Италия на 5 и 6 декември. Към началната дата на конкурса участниците трябва да са навършили 18 години.
Срокът за подаване на заявки за участие е 25 октомври. Пълна информация за условията, както и формуляр за заявка може да намерите тук:
https://operavarna.com/index.php/bg/novini/archive-novini/4440-vox-mutinae-nikolay-gyaurov
"Заплашиха ме, че ще свърша като турските кметове": Коцев зове пред Politico ЕС да спре спускането на България към авторитаризъм
09:19
Владимир Бибов: Тези около 3,7 млрд. лв. са за критичните точки, където водоподаването е поставено под сериозен риск
08:28
Коцев с първи думи след ареста: Нека Прокуратурата ме отстрани и варненци после да кажат какво мислят за това на предсрочни избори
24.09
Александър Йорданов за делото "Коцев": Очевидно в папките има факти, които не дават право на съдиите да изневерят на върховенството на закона
24.09
НСИ каза с колко са скочили жилищата – във Варна е по-поносимо, о...
21:59 / 24.09.2025
Протестът "Свобода за Благо!" блокира кръстовище във Варна
19:24 / 24.09.2025
Терзиев: Днес това е Благо. Утре може да е всеки друг
18:33 / 24.09.2025
Мъж за скандала в Максуда: Шофьорът започна да ни обижда!
20:17 / 24.09.2025
Александър Йорданов за делото "Коцев": Очевидно в папките има фак...
09:40 / 24.09.2025
