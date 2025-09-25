На 1 ноември 2025 г. в Държавна опера Варна ще се проведе предварителна селекция за участие в седмото издание на престижния Международен конкурс за оперно пеене Vox Mutinae "Николай Гяуров“.Следващите кръгове на конкурса ще се състоят в Модена, Италия на 5 и 6 декември. Към началната дата на конкурса участниците трябва да са навършили 18 години.Срокът за подаване на заявки за участие е 25 октомври. Пълна информация за условията, както и формуляр за заявка може да намерите тук: