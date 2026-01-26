Сподели close
"Кранчето на чешмичката на "Синия пазар“ не може да се затвори и водата шурти. Може и умишлено да е, за да не замръзва, но все пак водата отива нахалост!“.

Това сигнализират читатели на Varna24.bg.

Тази чешма бе открита пред декември 2016 година.

Проблемът с водата във Варна може да стане много голям. Припомняме, че предната седмица мрачна прогноза направи управителят на ВиК-Варна инж. Веселин Русев. "Чакат ни тежки времена с водна криза“, каза той. Причините, които посочи в подкрепа на думите си, са няколко.

Първата касае изключително тежкото състояние, в което се намира деривацията Китка-Варна. Тя е с дължина над 106 километра. Изградена е през 1976 година, а от тогава цялостен ремонт не е правен. Чрез тези тръби, които са с диаметър 1600 мм и са изградени от бетон, в морския град от язовир "Камчия“ пристигат 60 процента от живителната течност.

Останалите 40 процента идват от девненските карстови извори. Там проблемът също е огромен, тъй като тръбата е метална, но също не ѝ е правен ремонт, а нейното състояние е още по-плачевно от това на деривацията Китка-Варна, стана ясно от думите на инж. Русев.