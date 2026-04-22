Комисията по транспорт към Общински съвет – Варна допълни действащо решение на местния парламент относно цените на превозните документи. Промените се налагат заради внедряването и интегрирането на новата система за електронно таксуване в обществения транспорт на Варна.

Новата билетна система предвижда въвеждане на допълнителни електронни превозни документи, които да осигурят по-гъвкави възможности за пътуване и по-лесен достъп до услугата. Системата позволява използването на предплатена карта за пътуване, която ще може да се зарежда многократно със стойност, преобразувана в т.нар. "кредити“ за пътуване.

Чрез този модел пътниците ще могат да избират различни видове пътувания с продължителност 60 минути, 90 минути или целодневен билет, като съответният брой кредити ще се приспада автоматично от наличния баланс.

Картите ще могат да се зареждат с различни пакети – от 5 до 25 евро, като съответно се предоставят от 10 до 50 кредита. Един кредит ще позволява пътуване до 60 минути, 1,5 кредита – до 90 минути, а 4 кредита ще дават право на целодневен билет. Системата стимулира електронните разплащания и намалява използването на хартиени билети.

Дебати предизвика предложението на кмета да се въведе т.нар. извънреден хартиен билет. В документа е записано, че той ще се използва като допълнителен канал за разплащане при извънредни ситуации (технически неизправност на електронната система, временна невъзможност за използване на валидаторите или други оперативни обстоятелства). Предвидено е цената му да бъде по-висока – 2 евро, за да не се използва редовно вместо електронните форми на таксуване.

Част от общинските съветници заявиха, че подкрепят въвеждането на извънреден хартиен билет като резервна мярка, позната и в други градове по света, но настояха за промени в текста, регламентиращ неговото прилагане. По думите им този тип билет следва да се използва единствено в ситуации, при които пътникът не може да се възползва от предложените електронни системи за таксуване. Според тях не е справедливо пътниците да бъдат санкционирани с по-висока цена, когато проблемът е по вина на оператора. По тази причина комисията отхвърли предложението в настоящия му вид, като бе отбелязано, че до сесия може да се нанесат корекции в текста и той да бъде разгледан отново от съветниците.