На заседание, водено от областния управител Атанас Михов, Областната епизоотична комисия обсъди актуалната епизоотичната обстановка по отношение заразни болести по животните в страната, както и в съседни държави.

Д-р Иван Иванов, Директор ОДБХ-Варна, представи информация относно заболяването Шап, което засяга едри, дребни преживни животни и свине. Той подчерта необходимостта от спазване на строги предпазни мерки и контрол, както и недопускане на безконтролно придвижване на животни, които биха могли да пренасят болести и в други области. Вече се предприемат мерки за съвместен контрол, осъществяван от БАБХ и органите на МВР. Това са проверки по пазари, пътища, за наличието на нерегламентирани меса в търговската мрежа или такива с изтекъл срок. Проверките на регламентираните пазари са ежеседмични и се извършват по график, но за нерегламентираните пазари органите на дирекцията се нуждаят от съдействието на полицията.

Областната епизоотична комисия прие следните решения:

В срок до 24.04.2026г. ОДБХ - Варна да изготви и изпрати до ОДМВР и до областния управител конкретни указания за действия при установяване от контролните органи на нерегламентирани придвижвания или продажби на животни.

Всички служители на МВР, ангажирани с контрола да бъдат запознати с необходимите документи, задължителни при всеки транспорт на животни.

Да се проведе информационна кампания от кметовете на населени места по отношение уведомяване стопаните на домашни птици за спазване на необходимите мерки за предотвратяване заболеваемостта по животните и птиците.

Предвиждат се и следните превантивни мерки:

- Да се спазват стриктно мерките за биосигурност в личните стопанства.

- Отглеждането на домашни птици да се извършва в закрити помещения, а при отклонение в здравословното им състояние или завишена смъртност незабавно да бъде уведомява ветеринарния лекар.

- При наличие на болни или умрели диви птици да се вземат проби от всички и да бъде информирана ОДБХ-Варна.

- Да се почистват и дезинфекцира влизащите и излизащите транспортни средства в стопанствата.

- Транспортирането на птици по пътищата да става само с лицензиран транспорт и с необходимите документи за идентификацията им.

- Забраняват се пазари, изложби и др. за всички видове птици.

- Мерките за биосигурност да бъдат спазвани и от ловците.

- Да не се допуска отглеждането на домашни птици извън дворовете на стопанствата.

Приетите решения ще бъдат предоставени за сведение и изпълнение от всички кметове и кметски наместници на населени места в област Варна.