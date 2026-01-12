Въвеждат временни противоепидемични мерки в област Варна – учениците остават вкъщи
Предложението на директора на РЗИ Варна е обсъдено на проведено днес заседание на Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ и е съгласувано с Главния държавен здравен инспектор.
Основание за това е регистрираният през периода подем в броя на заболели в град Варна лица през изминалата седмица, който достигна 763 в докладващите лекарски практики. Общата регистрирана в областта заболяемост е 239,38 на 10 000 души население.
Така за периода от 14 януари до 20 януари включително на територията на областта се въвеждат временни противоепидемични мерки. Те включват:
- Преустановяване на присъствения учебен процес във всички училища, както и провеждането на групови и извънкласни занимания и дейности, екскурзии, спортни празници и други прояви, организирани от училищата.
- В детските заведения не се допуска смесване на групи и провеждане на общи мероприятия.
- Преустановяват се също свижданията в лечебните заведения за болнична помощ, както и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.
- Временно се преустановяват и профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации.
Въведените противоепидемични мерки могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на областта.
