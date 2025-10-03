ЗАРЕЖДАНЕ...
Възкресия Абаджиева е новият председател на Студентски съвет на МУ-Варна
©
След подаване на кандидатура и представяне на платформа за бъдещото развитие, за председател на структурата бе избрана - Възкресия Абаджиева, 5-ти курс, специалност Дентална медицина.
За позиция помощник-председател бе избрана - Антоанета Добрева, 4-ти курс, специалност Медицина.
Главен секретар на Студентски съвет - Моника Стойчева, 5-ти курс, специалност Медицина.
Заместник-председател за Факултет медицина - Иван Пажев, 5-ти курс, специалност Медицина.
Заместник-председател за Факултет дентална медицина - Алессия Брузароско, 3-ти курс Дентална медицина.
Заместник-председател за Факултет фармация - Кети Чолакова, 5-ти курс, специалност Фармация.
За Факултет обществено здравеопазване и медицински колеж - Аржин Хасанова, 2-ри курс, специалност Логопедия.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.