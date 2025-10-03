Отчетно-изборно събрание на Студентския съвет се проведе в МУ-Варна. На него бе даден отчет за дейността на структурата през изминалите две години от досегашният председател Петя Стоянова и се гласува прекратяването на мандата на ръководството на Студентски съвет за мандат 2023-2025 г. По предварително гласуван и обявен дневен ред се проведоха тайни избори за ново ръководство, за мандат 2025-2027 г. от членовете на Общо събрание на Студентски съвет.След подаване на кандидатура и представяне на платформа за бъдещото развитие, за председател на структурата бе избрана - Възкресия Абаджиева, 5-ти курс, специалност Дентална медицина.За позиция помощник-председател бе избрана - Антоанета Добрева, 4-ти курс, специалност Медицина.Главен секретар на Студентски съвет - Моника Стойчева, 5-ти курс, специалност Медицина.Заместник-председател за Факултет медицина - Иван Пажев, 5-ти курс, специалност Медицина.Заместник-председател за Факултет дентална медицина - Алессия Брузароско, 3-ти курс Дентална медицина.Заместник-председател за Факултет фармация - Кети Чолакова, 5-ти курс, специалност Фармация.За Факултет обществено здравеопазване и медицински колеж - Аржин Хасанова, 2-ри курс, специалност Логопедия.