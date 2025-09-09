ЗАРЕЖДАНЕ...
Възможни са смущения в електроподаването в редица райони на Варна
гр. Варна - м-ст Франгата, част от м-ст Кемер дере, част от м-ст Изгрев и Военно поделение Кичево, с. Куманово.
част от м-ст Зеленика, електрозахранени от ТП 1928.
На 09.09.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
гр. Варна - кв. Владислав Варненчик.
На 09.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
Гр.Варна ТП 1752.
На 09.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на
Гр.Варна извод Винпром.
На 09.09.2025 г., от 8:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на
Местност Побити камъни- Военно поделение и Фазанария Захранвани от ВЕЛ Побити камъни.
На 09.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:
Гр. Варна, м-ст Варна Йолу, м-ст Ваялар, м-ст Голяма Могила, м-ст Горна Трака, м-ст Коджа Тепе, м-ст Траката, м-ст Фатрико Дере, Константин Петкович и ул. Св. Климент Охридски.
На 09.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:
Гр.Варна ул. ЯНКО МУСТАКОВ 29 , 31 , 37 , част от м-ст Ментеше.
На 09.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:
Гр. Варна кв. Виница, ул. Свети Пророк Илия, ул. Константин Павлов, ул. Свети Йоан Кръстител, ул. Св. Параскева, ул. Св. Прокопий Варненски, ул. Св. Седмочисленици, ул. Свети Мина.до ул. Мимоза включително.
