На 09.09.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:гр. Варна - м-ст Франгата, част от м-ст Кемер дере, част от м-ст Изгрев и Военно поделение Кичево, с. Куманово.част от м-ст Зеленика, електрозахранени от ТП 1928.На 09.09.2025 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нагр. Варна - кв. Владислав Варненчик.На 09.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района наГр.Варна ТП 1752.На 09.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района наГр.Варна извод Винпром.На 09.09.2025 г., от 8:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района наМестност Побити камъни- Военно поделение и Фазанария Захранвани от ВЕЛ Побити камъни.На 09.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:Гр. Варна, м-ст Варна Йолу, м-ст Ваялар, м-ст Голяма Могила, м-ст Горна Трака, м-ст Коджа Тепе, м-ст Траката, м-ст Фатрико Дере, Константин Петкович и ул. Св. Климент Охридски.На 09.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:Гр.Варна ул. ЯНКО МУСТАКОВ 29 , 31 , 37 , част от м-ст Ментеше.На 09.09.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:Гр. Варна кв. Виница, ул. Свети Пророк Илия, ул. Константин Павлов, ул. Свети Йоан Кръстител, ул. Св. Параскева, ул. Св. Прокопий Варненски, ул. Св. Седмочисленици, ул. Свети Мина.до ул. Мимоза включително.