Планирани са прекъсвания на електрозахранването в следните райони на Варна и областта, предупреждават от ЕРП-Север.Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:Местност Побити камъни- Военно поделение и Фазанария Захранвани от ВЕЛ Побити камъни.Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:ТП ПС Момчилово , ТП 2 ДЗС Ветрино , ТП Кариера , ТП Ескана.От 09.09.2025 г. до 12.09.2025 г. В периода 8:00 ч. до 17:00 ч.Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:Гр. Вълчи Дол – ТП 11.Поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:с. Ветрино.Поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:с. Златина – ВП Златина .гр. Провадия – ТП Сервиз - Разсадник .с. Ветрино – ТП МВР , ТП Веро , МТП Глобул.Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:гр. Варна - кв. Владислав Варненчик.Поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:Гр. Варна кв. Виница, ул. Свети Пророк Илия, ул. Константин Павлов, ул. Свети Йоан Кръстител, ул. Св. Параскева, ул. Св. Прокопий Варненски, ул. Св. Седмочисленици, ул. Свети Мина.Поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:Гр.Варна ул. ЯНКО МУСТАКОВ 29 , 31 , 37 , част от м-ст Ментеше.Поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:Гр. Варна, м-ст Варна Йолу, м-ст Ваялар, м-ст Голяма Могила, м-ст Горна Трака, м-ст Коджа Тепе, м-ст Траката, м-ст Фатрико Дере, Константин Петкович и ул. Св. Климент Охридски.Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:Гр.Варна извод Винпром.Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:Гр.Варна ТП 1752.Поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:с.Кривня,с.Равна,с.Неново,с.Черковна,с.Снежина,с.Градинарово и в района на МТП Вилна зона Провадия.Поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:с.Овчага – ТП 1,ТП2,ТП3,ТП4 и МТП 6..Поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:гр.Дългопол – ТП 2 – ул.Георги Димитров,ул.Георги Атанасов,ул.Цоню Тодоров,ул.Добри Недев,ул.Матей Стоянов,ул.Петко Делев,ул.Добри Славов,ул.Гроздьо Желев,ул.Гено Стойков,ул.Вела Пеева,ул.Св.Св.Кирил и Методий,ул.Благой Касабов.Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:с.Блъсково,с.Градинарово,с.Китен,с.Славейково и в района на МТП Глобул Дългопол и МТП Дивес..Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:с.Черноок – ТП 1,ТП 2,ТП 3,ТП 4,ТП 5.Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:С.Петров дол – ТП 1, ТП 2 и ТП 3 Петров дол.Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:С.Юнак, с.Дъбравино, с.Горен Чифлик и с.Гроздьово – ТП 2, ТП 7 и ТП 8.Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:с.Дъбравино – ТП 2, ТП 3, ТП 5, ТП 6 и МТП 7.Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:с. Ветрино – ТП 8.Поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:гр. Варна - част от м-ст Зеленика, електрозахранени от ТП 1928.Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:гр. Варна - м-ст Франгата, част от м-ст Кемер дере, част от м-ст Изгрев и Военно поделение Кичево, с. Куманово.