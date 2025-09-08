Сподели close
Планирани са прекъсвания на електрозахранването в следните райони на Варна и областта, предупреждават от ЕРП-Север.

На 09.09.2025 г. в периода 8:00 ч. до 16:00 ч.

Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

Местност Побити камъни- Военно поделение и Фазанария Захранвани от ВЕЛ Побити камъни.

От 09.09.2025 г. до 12.09.2025 г. в периода 8:00 ч. до 17:00 ч.

Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

ТП ПС Момчилово , ТП 2 ДЗС Ветрино , ТП Кариера , ТП Ескана.

От 09.09.2025 г. до 12.09.2025 г. В периода 8:00 ч. до 17:00 ч.

Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

Гр. Вълчи Дол – ТП 11.

От 09.09.2025 г. до 12.09.2025 г. в периода 8:00 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч.



Поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

с. Ветрино.

От 09.09.2025 г. до 12.09.2025 г. в периода 8:00 ч. до 17:00 ч.

Поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

с. Златина – ВП Златина .

гр. Провадия – ТП Сервиз - Разсадник .

с. Ветрино – ТП МВР , ТП Веро , МТП Глобул.

На 09.09.2025 г. в периода 8:00 ч. до 17:00 ч.

Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

гр. Варна - кв. Владислав Варненчик.

На 09.09.2025 г. в периода 8:30 ч. до 17:00 ч.

Поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

Гр. Варна кв. Виница, ул. Свети Пророк Илия, ул. Константин Павлов, ул. Свети Йоан Кръстител, ул. Св. Параскева, ул. Св. Прокопий Варненски, ул. Св. Седмочисленици, ул. Свети Мина.

На 09.09.2025 г. в периода 8:30 ч. до 17:00 ч.

Поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

Гр.Варна ул. ЯНКО МУСТАКОВ 29 , 31 , 37 , част от м-ст Ментеше.

На 09.09.2025 г. в периода 8:30 ч. до 17:00 ч.

Поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

Гр. Варна, м-ст Варна Йолу, м-ст Ваялар, м-ст Голяма Могила, м-ст Горна Трака, м-ст Коджа Тепе, м-ст Траката, м-ст Фатрико Дере, Константин Петкович и ул. Св. Климент Охридски.

На 09.09.2025 г. в периода 8:30 ч. до 17:00 ч.

Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

Гр.Варна извод Винпром.

На 09.09.2025 г. в периода 8:30 ч. до 17:00 ч.

Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

Гр.Варна ТП 1752.

На 09.09.2025 г. В периода 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч.



Поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

с.Кривня,с.Равна,с.Неново,с.Черковна,с.Снежина,с.Градинарово и в района на МТП Вилна зона Провадия.

На 09.09.2025 г. в периода 9:00 ч. до 17:00 ч.

Поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

с.Овчага – ТП 1,ТП2,ТП3,ТП4 и МТП 6..

От 09.09.2025 г. до 12.09.2025 г. в периода 9:00 ч. до 17:00 ч.

Поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

гр.Дългопол – ТП 2 – ул.Георги Димитров,ул.Георги Атанасов,ул.Цоню Тодоров,ул.Добри Недев,ул.Матей Стоянов,ул.Петко Делев,ул.Добри Славов,ул.Гроздьо Желев,ул.Гено Стойков,ул.Вела Пеева,ул.Св.Св.Кирил и Методий,ул.Благой Касабов.

На 09.09.2025 г. в периода 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч.

Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

с.Блъсково,с.Градинарово,с.Китен,с.Славейково и в района на МТП Глобул Дългопол и МТП Дивес..

На 09.09.2025 г. в периода 9:00 ч. до 17:00 ч.

Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

с.Черноок – ТП 1,ТП 2,ТП 3,ТП 4,ТП 5.

От 09.09.2025 г. до 12.09.2025 г. в периода 9:00 ч. до 17:00 ч.

Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

С.Петров дол – ТП 1, ТП 2 и ТП 3 Петров дол.

На 09.09.2025 г. В периода 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч.



Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

С.Юнак, с.Дъбравино, с.Горен Чифлик и с.Гроздьово – ТП 2, ТП 7 и ТП 8.

На 09.09.2025 г. в периода 9:00 ч. до 17:00 ч.

Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

с.Дъбравино – ТП 2, ТП 3, ТП 5, ТП 6 и МТП 7.

От 09.09.2025 г. до 12.09.2025 г. в периода 9:00 ч. до 17:00 ч.



Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

с. Ветрино – ТП 8.

На 09.09.2025 г. в периода 9:00 ч. до 16:00 ч.



Поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

гр. Варна - част от м-ст Зеленика, електрозахранени от ТП 1928.

На 09.09.2025 г. в периода 9:00 ч. до 16:30 ч.



Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

гр. Варна - м-ст Франгата, част от м-ст Кемер дере, част от м-ст Изгрев и Военно поделение Кичево, с. Куманово.