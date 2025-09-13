ЗАРЕЖДАНЕ...
Възмутен варненец: Това не оправдава подобна мутренска агресия, ами ако шофьорът загуби контрол? Ако, в колата имаше дете?
Станах свидетел на изключително смущаваща случка. В колона по "Владислав Варненчик" go Varna Towers, нагъл колоездач, мислещ се за автомобил се движи между колите. Докато е почти по средата на дясната лента, автомобил престрояващ, се от лява в дясна лента, явно не го видя и мина близо до колоездача.
След като спряхме в колона на светофара, колоездачът, който няма никаква работа там, накара шофьорът да си свали прозореца, и го напръска с лютив спрей.
Да, шофьорът може би не внимаваше достатъчно и наистина беше близо да удари колоездача. Но това не оправдава подобна мутренска агресия, ами ако шофьорът загуби контрол? Ако в колата имаше дете? В последствие спряхме на бензиностанцията, за да видя дали има нужда от помощ, човекът се миеше, не виждаше и трудно дишаше ! Време е полицията да обърне внимание на такива случаи и такива раздаващи справедливост бабаити да пълнят килиите, а не пътищата. Дано се види и си получи заслуженото! Движението е за всички, и агресията няма място на пътя.
Актуални теми
Виктор1
преди 2 ч. и 8 мин.
Как ще го напръска със спрей? Водач на автомобил? Как ще вижда да кара след това? Тоци полицията трябва да го намери и да го съдят за хулиганство! И да го осъдят!
