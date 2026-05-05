Окръжен съд – Варна възобнови съдебното производство по НОХД № 1716/2025 г. по описа на ВОС.

Подсъдими по делото са кметът на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Йордан Маринов и ПР експертът Антоанета Петрова.

Производството по делото бе спряно с протоколно определение от 24.03.2026 г. с оглед регистрирането на подсъдимите Кателиев и Стефанов като кандидати в изборите за Народно събрание, насрочени за 19.04.2026 г.

Видно от публикуваното в ДВ бр.39 Решение № 4832-НС от 24.04.2026 г. на ЦИК относно обявяване на избраните народни представители в 52-то НС, подсъдимите Кателиев и Стефанов не са сред избраните за народни представители.

С оглед обстоятелството, че основанието за спиране на делото е отпаднало, Окръжен съд - Варна прие, че производството следва да бъде възобновено и насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание.

Съдът насрочи делото за разглеждане в разпоредително заседание на 30.06.2026 г. от 10:00 часа, с резервна дата 14.07.2026 г. от 10:00 ч.