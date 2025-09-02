23-тото издание на Национални студентски летни игри "Летен университет“ се проведе от 24 до 31 август 2025 г. в красивото курортно селище Китен, хотел "Грийн парк“. Инициативата включваше спортни състезания по футбол, волейбол, плажен тенис и различни турнири; социална програма; лекции и обучения."Летен университет" е проект на Националното представителство на студентските съвети, започнал като "Национални студентски игри“ през 2002 г., чиято основна цел е да създаде условия за изграждане на активен диалог между студентските общности на висшите училища. Чрез провеждането от НПСС целят да създадат предпоставки за активна социално-образователна отговорност и развиване на масовия спорт сред студентите. Първото издание на летните студентски игри се е състояло в Кранево, община Балчик. В по-късен етап проектът е наречен вече "Летен университет“. През 2009 г. инициативата приема наименованието Национални летни студентски игри "Летен университет“.Тази година събитието отбеляза истински рекорд – над 650 студенти и докторанти от над 33 висши училища в България премериха сили и се обединиха в духа на спорта, знанието и приятелството. Тържественото откриване на игрите събра редица официални гости, които със своето присъствие подчертаха значимостта на инициативата за българското студентство. Сред тях беше и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.Икономически университет – Варна се отличи с група от 40 студенти, които се включиха в различните спортни надпревари. Сред участниците бяха председателят на Студентския съвет Жанина Топалова и Златомир Иванов – член на Изпълнителния съвет на НПСС и координатор на "Летен университет“ – 2025. Един от най-очакваните акценти в културната програма беше традиционният конкурс "Мис и мистър летен университет“. Участниците впечатлиха със своята харизма, енергия и настроение, превръщайки събитието в празник на младостта и студентския дух. Короната на "Мис студентско лято“ заслужи Яна Каишева – студентка 3 курс, специалност "Мениджмънт“ в Икономически университет – Варна.Студентското лятно събитие приключи с тържествено и емоционално закриване. Сред официалните гости бяха ректорът на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров и доц. д-р Владимир Досев – зам.-ректор по студентски политики и дигитализация. В поздрава си към студентите проф. Станимиров постави акцент на това, че младите хора са не само компас, но и часовник на обществото. Той насочи вниманието им към факта, че за да направят по-мащабна промяна, първо следва да променят себе си и всеки следващ ден да стават по-добра версия на самите себе си.Сред гостите на финалната церемония бяха председателят на Националното представителство на студентските съвети Ангел Стойков, д-р Петър Чаушев – председател на НПСС в мандат 2010 – 2011 г., д-р Даниел Парушев – председател на НПСС в мандат 2020 – 2024 година и президент на Алумни общност НПСС, доц. д-р Николай Стайков – председател на комисията по футзал към Българския футболен съюз, Радослава Радева – главен координатор към Българската федерация по тенис, Кристиян Маджуров – съветник на министъра на образованието и науката, проф. д-р инж. Лиляна Вълчева – председател на синдикат "Висше образование и наука“ към КНСБ, Сергей Миланов – изпълнителен директор на Студентски столове и общежития – ЕАД.