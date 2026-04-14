60- годишен жител на Русе, криминално проявен и известен на МВР, е заловен от криминалисти на Второ РУ. След бързи действия на полицаите, мъжът е установен, като извършител на кражба на хранителни стоки и известна сума оборотни пари, от супермаркет на ул. Дубровник.

Инцидентът е станал преди няколко дни, а до прецизната реакция на служителите на реда се стигнало след подаден сигнал от продавач- консултант в търговския обект. Задържаният е разбил входна врата на магазина и така е посегнал към вещите обект на престъплението.

Извършителят е в ареста на полицейското управление за срок до 24 часа, а за случая е уведомена прокуратурата и е образувано бързо производство.