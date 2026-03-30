Плевенчанин на 66 години, известен на МВР е задържан за кражба на 5 консерви, от супермаркет, след бързи оперативни действия на служителите на Второ РУ. В петък, по обяд е подаден сигнал, от управителят на търговския обект в районното управление, за изчезналите вещи. Униформените задържали грабителя за срок до денонощие, няколко часа по-късно. Инкриминираните вещи са издирени и приложени към образуваното досъдебно производство.В края на отминалата седмица, 28 – годишен младеж, известен на полицията е извършил кражба на два телевизора. Сигналът за престъплението бил подаден от собственичка на имот, който тя отдава под наем, чрез интернет платформа. По-късно жената установила липсата на телевизорите и потърсила помощ в Първо РУ. При проведените оперативно – издирвателни дейности на полицаите, служителите на реда са установили и задържали извършителя, срещу когото са образували досъдебно производство. Инкриминираните вещи са присъединени към делото.