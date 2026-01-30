Водач, управлявал лек автомобил и самокатастрофирал, е задържан за срок до 24 часа. Снощи - около полунощ, при обслужване на сигнал за ПТП, в района на с. Здравец, пътните полицаи изпробвали за алкохол шофьора. Техническото средство отчело 1,71 промила спиртни напитки в издишания въздух.Срещу нарушителят - на 71 години от Аврен, е образувано бързо производство.