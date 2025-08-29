Скандалното управление на кметската администрация е в дъното на кризата с боклука във Варна. То е катастрофа, става ясно от думите на Николай Костадинов - зам.-председател на Общинския съвет в морския град.Той, заедно с колегите си от "Възраждане" свикаха спешна пресконференция, на която коментираха проблема с отпадъците във Варна. В нея се включиха и инж. Коста Стоянов - народен представител, избран от Варна, Диян Атанасов - общински съветник от "Възраждане" в ОбС - Варна, Юлиян Губатов - общински съветник от "Възраждане" в ОбС - Варна."Какво ще кажат туристите", попита още Николай Костадинов. Според него градът е на прага на избухване на зарази и болести. Той разкри, че тези дни са били видени и прасета, които се разхождат необезпокоявано във Варна.Общинският съветник Юлиян Губатов допълни темата с това, че има неправилно разположени контейнери за смет - край пешеходни пътеки, които пречат на водачите. "Това е политика на бездействие и безотговорност", коментира той.В подкрепа на думите си той даде и проблема с изсъхналите дървета, като разкри, че общината няма договор с фирма, която да ги премахва. Не е ясно и кой и как отговаря и се грижи за младите дръвчета, както и какъв е техния засаден брой през последните 3 години на територията на Варна.Народният представител Коста Стоянов пък засегна темата за фините прахови частици.Въпреки забраната за строителство през лятото, тези дейности се извършват и това води до запрашаване на въздуха. Не се мият и улиците, става ясно още от думите му.От "Възраждане" настояват за камери край съдовете за смет, както и за проверка на електрическите стълбове, за да не се повтори инцидента с такъв, край детска площадка в "Младост", при която бе ударено с ток дете.