"Възраждане": Скандално е управлението на Варна и това се вижда с кризата с боклука
Той, заедно с колегите си от "Възраждане" свикаха спешна пресконференция, на която коментираха проблема с отпадъците във Варна. В нея се включиха и инж. Коста Стоянов - народен представител, избран от Варна, Диян Атанасов - общински съветник от "Възраждане" в ОбС - Варна, Юлиян Губатов - общински съветник от "Възраждане" в ОбС - Варна.
"Какво ще кажат туристите", попита още Николай Костадинов. Според него градът е на прага на избухване на зарази и болести. Той разкри, че тези дни са били видени и прасета, които се разхождат необезпокоявано във Варна.
Общинският съветник Юлиян Губатов допълни темата с това, че има неправилно разположени контейнери за смет - край пешеходни пътеки, които пречат на водачите. "Това е политика на бездействие и безотговорност", коментира той.
В подкрепа на думите си той даде и проблема с изсъхналите дървета, като разкри, че общината няма договор с фирма, която да ги премахва. Не е ясно и кой и как отговаря и се грижи за младите дръвчета, както и какъв е техния засаден брой през последните 3 години на територията на Варна.
Народният представител Коста Стоянов пък засегна темата за фините прахови частици.
Въпреки забраната за строителство през лятото, тези дейности се извършват и това води до запрашаване на въздуха. Не се мият и улиците, става ясно още от думите му.
От "Възраждане" настояват за камери край съдовете за смет, както и за проверка на електрическите стълбове, за да не се повтори инцидента с такъв, край детска площадка в "Младост", при която бе ударено с ток дете.
