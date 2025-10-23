Сподели close
Против сме Варна да се превръща в кебапчийница! Това казаха общински съветници от "Възраждане“ в морския град, които също се обявиха срещу фестивал, който се проведе тези дни между сградата на общинската администрация и Археологическия музей. Припомняме ви, че бившият кмет Иван Портних също се произнесе по случая.

"Петна от кебапчета и сръбска скара около паметника на загиналите в Сръбско-българската война?!? Сергиите със сръбската скара най-накрая спряха да поругават подвига на героите, но петната останаха, най-вече върху авторитета на Община Варна", пишат общинските съветници от "Възраждане“, които онагледиха и думите си с видео в своята страница във Фейсбук.

"Тези мазни петна тук не са от автомобилен салон или от някои който ремонтира автомобили! А тук само преди няколко дни беше поредната кебапчиница, която беше стоварена в нашия град“, казва общинския съветник Юлиян Губатов.

"Тези безобразия трябва да приключат веднъж завинаги“, допълва и неговия колега в Общинския съвет на Варна, Николай Костадинов.