Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
"Възраждане" пази паметниците на България вече повече от десетилетие. Получихме много оплаквания, че т.н. паметник на Свободата, който се намира до Община Варна е заключен с вериги и закрит с чаршафи?! Върнахме Свободата на Варна!

Призоваваме този паметник да не бъде политизиран, защото Свободата е идеал, който трябва всички да пазим!

Това пишат от партия "Възраждане" във Варна, след като свалиха веригите, катинарите и покривалото от пластиката.

Припомняме, че на 23 юли - по време на петия протест в подкрепа на кмета на морския град монументът символично бе опакован и закопчан с вериги, и катинар.

Така инициаторите, показват своето отношение към арестуваната свобода, правейки препратка към задържането на кмета на града Благомир Коцев.