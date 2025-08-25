ЗАРЕЖДАНЕ...
"Възраждане", след като дете бе ударено от ток във Варна: При стълба липсва заземяване!
Припомняме, че Община Варна разпореди незабавна проверка на случая.
Във връзка със случая народният представител от "Възраждане" Коста Стоянов, придружен от общинския съветник Диян Атанасов, са посетили лично съоръжението, за да проверят неговата безопасност.
"Проверихме състоянието на съоръженията и установихме, че на стълба, където е станал инцидентът, липсва заземяване – жизненоважен елемент за безопасността на подобни инсталации. На съседния стълб такова заземяване има, но тук очевидно е пропуснато", обясни Коста Стоянов.
Диян Атанасов, който е електроинженер, потвърди, че подобна пропуск може да бъде пряка причина за възникналия тежък инцидент. Според него ситуацията е показателна за липса на качествен контрол при изграждането и поддръжката на съоръженията.
От "Възраждане" настояват за реална и независима проверка на всички улични стълбове и електрически съоръжения в целия град.
"Недопустимо е Община Варна да възлага инспекция на фирмата, която поддържа същите съоръжения. Тя няма как сама да признае, че те са неизправни. Изискваме независим одит, който да гарантира сигурността на децата и гражданите", подчерта Стоянов.
Според политическата организация случаят е пореден пример за нехайство и липса на контрол върху обществено значими проекти, изграждани в предишни години.
"За нас е важно децата на Варна да растат в безопасна среда, а родителите да бъдат спокойни, че общината упражнява ефективен контрол", добавиха от "Възраждане".
Коста Стоянов и Диян Атанасов бяха категорични, че е необходимо да бъдат предприети всички мерки, за да се гарантира безопасността на децата, за да не се повтори подобен инцидент.
