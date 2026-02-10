Една стара идея, която датира от преди 25 години, е на път да се възстанови – противопожарна служба само за курортите на Варна.На работна среща бяха обсъдени възможностите за разкриване на целогодишен противопожарен участък, който да обслужва курортните комплекси Златни пясъци и Св. Св. Константин и Елена, както и голяма част от район "Приморски“, в това число местностите на север от Варна. В нея участваха заместник-кметът Илия Коев, директорите на ОД на МВР ст. комисар Красен Торимацов и на РД ПБЗН – ст. комисар Стоян Стоянов, юристите на трите институции, главният архитект на Община Варна Виктор Бузев, председателят на УС на Българската хотелиерска и ресторантьорска организация Георги Щерев и служители на Първа РСПБЗН – Варна, които обслужват района.Целта на срещата беше да се обсъдят възможностите за изграждането на лека постройка за инвентар и частичен ремонт на помещения в имота на Пето РУ на МВР – Варна в КК Златни пясъци, като средства за това бъдат заделени от приходите от туристическата такса.По думите на ст. комисар Стоянов необходимото време за достигане на противопожарен автомобил до тази част на града и курортите е средно 20 минути. С оглед разрастването на Варна на север е крайно наложително осигуряването на денонощен екип целогодишно, а не както досега – само за три месеца от годината по време на активния туристически сезон, отбелязаха участниците в срещата. В имота на Пето РУ, който е собственост на МВР, са налице необходимата инфраструктура за установяването на целогодишен противопожарен участък и 24-часово дежурство на един екип огнеборци.припомня, че идеята на самостоятелна служба само за курортите е с 25-годишна давност. За да се докаже важността за нея преди години огнеборците бяха запалили контролиран пожар в изоставен ресторант на Златни пясъци, за да докажат, че времето, за което специализираните коли отиват от града до там, особено в натовареното лято, е изключително дълго и през това време обектът ще изгори.