Една стара идея, която датира от преди 25 години, е на път да се възстанови – противопожарна служба само за курортите на Варна.

На работна среща бяха обсъдени възможностите за разкриване на целогодишен противопожарен участък, който да обслужва курортните комплекси Златни пясъци и Св. Св. Константин и Елена, както и голяма част от район "Приморски“, в това число местностите на север от Варна. В нея участваха заместник-кметът Илия Коев, директорите на ОД на МВР ст. комисар Красен Торимацов и на РД ПБЗН – ст. комисар Стоян Стоянов, юристите на трите институции, главният архитект на Община Варна Виктор Бузев, председателят на УС на Българската хотелиерска и ресторантьорска организация Георги Щерев и служители на Първа РСПБЗН – Варна, които обслужват района.

Целта на срещата беше да се обсъдят възможностите за изграждането на лека постройка за инвентар и частичен ремонт на помещения в имота на Пето РУ на МВР – Варна в КК Златни пясъци, като средства за това бъдат заделени от приходите от туристическата такса.

По думите на ст. комисар Стоянов необходимото време за достигане на противопожарен автомобил до тази част на града и курортите е средно 20 минути. С оглед разрастването на Варна на север е крайно наложително осигуряването на денонощен екип целогодишно, а не както досега – само за три месеца от годината по време на активния туристически сезон, отбелязаха участниците в срещата. В имота на Пето РУ, който е собственост на МВР, са налице необходимата инфраструктура за установяването на целогодишен противопожарен участък и 24-часово дежурство на един екип огнеборци.

Varna24.bg припомня, че идеята на самостоятелна служба само за курортите е с 25-годишна давност. За да се докаже важността за нея преди години огнеборците бяха запалили контролиран пожар в изоставен ресторант на Златни пясъци, за да докажат, че времето, за което специализираните коли отиват от града до там, особено в натовареното лято, е изключително дълго и през това време обектът ще изгори.