Възстановиха дългоочаквана линия от автогара Варна, стана ясно след репортерска проверка на. След много опити да се възобнови трасето, линията Варна-Пловдив функционира отново от седмица.Пътят е с продължителност от 6 часа и 50 минути и ще се обслужва веднъж на ден с тръгване в 15:10 часа.Последните години много пътуващи искаха възстановяване на маршрута, тъй като единствена алтернатива бе влак.Новината бе приета с радост от пътуващите. Автобусът ще преминава през Слънчев бряг, Несебър, Бургас-запад, Сливен, Стара Загора и ще пристига в Пловдив в 22 часа.