Възстановява се маршрутът на линии № 29, №30 и № 31 през спирка "Светкавица"
От предприятието информират още, че спирки "Чайка“, "Майстор Манол“, "Изгрев“, "Дървен мост“, "Странджа“ и "Миньор“ ще бъдат обслужвани двупосочно в платното за КК "Златни пясъци“ във връзка с започналите дейности по проекта на "Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД за реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна – Златни пясъци.
В тази връзка е затворено за движение северното платно на бул. "Княз Борис I“ (посока центъра на Варна). Дейностите ще се извършват в участъка от кръговото движение при Университетска ботаническа градина – Екопарк Варна до ул. "Юлен“ (преди Т-образното кръстовище за КК Златни пясъци и Аладжа манастир). Движението ще се извършва двупосочно в южното платно (посока КК Златни пясъци). Промените в обслужването на спирките в участъка се въвеждат до приключването на ремонта.
