От днес, 23 април, възстановяват движението по утвърдените маршрути на автобусни линии №12, 17/17А, 46, 60, съобщават от общинската администрация. Ремонтните дейности на пътя "Аспарухово" - "Галата" приключват.

Линии №17/17А и №60 ще обслужват двупосочно спирки "Детски кът", "Първи май", "Сокол', "Орел", "А. Калчев", "Спартак", "Иванова чешма" и "Лагера".

Автобусна линия №12 се възстановява по утвърдения си маршрут от начална спирка "Бриз" до крайна спирка "Зора".

Актуална информация относно автобусните разписанията може да откриете на официалния сайт на ОП ТАСРУД: tasrud-varna.com, на интернет страницата www.busvarna.com. На всички спирки ще бъдат поставени актуални разписания на хартиен носител.

РАЗПИСАНИЯ – начален и краен час:

Линия №12 - делник:

От сп. "Зора' – 05:00ч. ; 22:00 ч.

От сп. "Бриз" - 05:15ч. ; 22:10 ч.

Линия №12 - празник:

От сп. "Зора" – 05:30ч. ; 22:00 ч.

От сп. "Бриз" – 05:45ч. ; 21:30 ч.

Линия №17 - делник:

От сп. "ЖП Гара" – 05:15 ч.; 22:00 ч.

От сп. "Галата" – 05:50 ч.; 22:40 ч.

Линия №17 - празник:

От сп. "ЖП Гара" – 05:30 ч. ; 22:40 ч.

От сп. "Галата" – 05:00 ч. ; 22:40 ч.

Линия №17А - делник:

От сп. "Почивка" – 06:35 ч. ; 20:10 ч.

От сп. "Галата" – 05:30 ч. ; 19:10 ч.

Линия №17А - празник:

От сп. "Почивка" - 07:15 ч. ; 18:15 ч.

От сп. "Галата" – 06:10 ч. ; 18:15 ч.

Линия №60 - делник:

От сп. "ЖП Гара" – 05:30 ч.; 17:00 ч.

От сп. "Почивка" – 08:55 ч.; 19:50 ч.

Линия №60 - празник:

От сп. "ЖП Гара" – 05:30 ч.; 20:00 ч.

Линия №46 - делник:

От сп. "ЖП Гара" – 06:05 ч.; 19:45 ч.

От сп. "Галата" – 06:40 ч.; 20:20 ч.

Линия №46 - празник:

От сп. "ЖП Гара" – 06:10 ч.; 18:10 ч.

От сп. "Галата" – 06:50 ч.; 18:50 ч.