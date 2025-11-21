Уникален символ на морската столица се възстановява, видя репортер на. Това е единствената оцеляла у нас каменна вятърна мелница, която е построена преди повече от век.Намира се на ул. "Прилеп“ и няма варненец, който да не я е виждал. Градена е от дялан камък с хоросан с широка фуга. За вътрешното стълбище, покривната конструкция и осемте големи перила е използвано дъбово дърво. За последно, припомнят паметливи, тя е ремонтирана през 80-те години на ХХ век. След промените тя и земята под нея са реституирани. Впоследствие собствениците се сменят методично.Вижда се, че покривът е изграден наново, поставени са и перки. Любопитно е, че според "езика на мелницата", в момента те са в положение - не работи. В Германия в някои региони в миналото има различни системи за съобщения, които са свързани със сравнителната отдалеченост на тези мелници от останалите селища. При необходимост от използването на техните услуги е било подходящо клиентите да могат да разберат дали те работят или не. Когато крилата на мелниците се въртят това е знак, че има вятър и те работят. Когато не се въртят заради спиране по други причини, положението, на което крилата са спрели показват каква е причината. Има т.нар. "Език на мелницата“ на немски: Mühlensprache.Черната кула е средновековна кула в центъра на белгийската столица. Това е една от най-добре запазените останки от първите укрепления на Брюксел, построени в началото на 13 век. Забележително е, че представлява една средновековна кула, заобиколена от съвременни сгради. Тази странна гледка я превърна в популярна туристическа дестинация.