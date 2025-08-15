Сподели close
На 11.08.2025г. РЗИ-Варна извърши мониторинг на водите в 4 зони за къпане във Варненска област, съглано утвърдения график, по показатели "ешерихия коли" и "чревни ентерококи":

– Централен плаж;

– Офицерски плаж;

– "Аспарухово";

– Южен плаж.

Получените резултати показват отлично качество на водите за къпане във всички зони, съгласно Наредба №5 от 30 май 2008г. за управление качеството на водите за къпане (Приложение №1 към чл.6, ал.1 – "За крайбрежни морски и преходни води").

Взети са 3 проби за изследване за салмонела и холерни вибриони от следните зони за къпане: гр. Варна – "Аспарухово", гр. Варна – Офицерски плаж и к.к. Св.св. Константин и Елена – Минерален басейн. Не се установиха салмонела и холерни вибриони.