Взеха важни решения за две лечебни заведения във Варна
Комисията подкрепи и увеличение на капитала на "Диагностично–консултативен център Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна“ ЕООД с 359 300 лева. Средствата също представляват стойността на целева субсидия за погасяване на задължения на лечебното заведение.
Съветниците дадоха съгласието си ДКЦ1 "Света Клементина“ – Варна“ ЕООД да сключи договор за наем със Сдружение "Живот без алкохол“. Договорът е за помещения в сградата на бул. "Съборни“ № 40 за нуждите на разкрития "Център за рехабилитация и интеграция“.
Взето бе решение за приемане на окончателния ликвидационен баланс, отчета за приходите и разходите и пояснителния доклад на ликвидатора на "Дезинфекционна станция – Варна“ към датата на приключване на ликвидацията.
Членовете на комисията подкрепиха и предложение за бракуване, сваляне от отчет и отписване от баланса на три автобуса, собственост на общинското дружество "Градски транспорт“. Сред тях са два мерцедеса и един соларис.
Решенията ще бъдат внесени за окончателно гласуване от Общински съвет – Варна.
