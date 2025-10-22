Комисията по "Структури и общинска администрация“ към местния парламент във Варна одобри увеличаване на персонала в детска ясла №7 "Роза“. Съветниците дадоха съгласието си да бъде назначен още един педагог, считано от 1 декември 2025 г.Причината за това е разширението на яслата с нова пристройка и откриването на още две яслени групи. За да бъде гарантирана грижата за децата, се налага увеличаване на броя на специалистите, стана ясно на днешното заседание.Освен това комисията одобри и структурни промени в длъжностното разписание на Центъра за обществена подкрепа към Комплекса за социални услуги за деца и семейства, който обслужва до 100 потребители. С цел оптимизация на работата ще бъде увеличена щатната бройка за трудотерапевт от 0,5 на пълен работен ден. За сметка на това позицията за логопед ще бъде намалена от цяла на 0,5 щатна бройка, която към момента не е заета.За промяната не са необходими допълнителни финансови средства. Тя ще бъде в рамките на гласувания бюджет за Фонд "Работна заплата“ за 2025 г.