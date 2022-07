Winbet casino online bg анализ: Казино акциите са рискови

© Казино акциите са в даунтренд през тази година, а прогнозите са за още по-лошо развитие, след като инфлацията редуцира потребителските разходи. Експертите казват, че това вече се случва. Winbet casino обаче продължава растежа, благодарение на огромното количество нови слот игри, които бяха предложени на клиентите.



В света обаче, бизнес възможностите намалят.



Позовавайки се на 0.3%-тов спад в продажбите на дребно през месец май и негативен доклад за разходите на потребителите от университета в Мичиган, Голдман Сакс заявява, че американските потребители са започнали да "затягат коланите“. Това може да е много лоша новина за Уинбет и неговите конкуренти, тъй като винаги първо се режат разходите за забавления, каквото е и играенето на хазартни игри.



"Спад в разходите на консуматорите представлява сериозна заплаха за акциите на всички компании в сферата на потребителските услуги“ – посочват от банката – "Продажбите на коли втора ръка са спаднали с 6% от началото на януари, което сигнализира, че нуждата от нови автомобили се забавя. Прогнозата от 13%-тов ръст в индустрията до 2023-та едва ли ще се изпълни“.



Дисекция на потребителите – секторът с публичните казино компании е един от най-зле представящите се през тази години. Консуматорския индекс S&P 500 включва в себе си няколко добре познати буукинг компании: Las Vegas Sands (NYSE:LVS), MGM Resorts International (NYSE:MGM), Caesars Entertainment (NASDAQ:CZR), Wynn Resorts (NASDAQ:WYNN) и Penn National Gaming (NASDAQ:PENN).



Инфлацията може да нанесе още щети



Данните за индекса на потребителските цени(Consumer Price Index - CPI) през месец май стагнират на 8.6% - най-високите нива в последните 40 години. С началото на отчетите за второто тримесечие през юли, анализаторите вярват, че инфлацията ще се превърне в основна тема за гейминг компаниите.



Някой изпълнителни директори от сектора вече посочват, че инфлацията започва да тежи върху техните клиенти. Например, основателят и главен директор на Circa Дерек Стивънс казва, че през последните 10 седмици неговата компания ясно вижда ефектите от инфлацията, изразяващи се в повече разходи за напитки и храни около слотовете и гейминг масите на компанията. Частната фирма оперира под марките Circa, the D, the Golden Gate и the Downtown Las Vegas Events Center.



През миналия месец, главният директор на Hard Rock International Джим Алън споделя, че високите цени на горивата са принудили някой клиенти да предпочетат услугите на winbet бг, вместо да запалят колата и да отидат до физическо казино. Повишените цени във всяко производство означават, че казино фирмите ще трябва да се борят в среда с нарастващи разходи и намалени приходи.



Може би, има надежда за казино акциите



Проблемът с високите цени на горивата и потенциалното им негативно влияние за хазартните оператори, може скоро да бъде решен. Администрацията на президента Байдън иска въвеждане на "данъчна ваканция“ за федералните компании, занимаващи се с горива. Политици и от двете партии подкрепят идеята.



Всъщност, по-малките казино оператори са много по-засегнати от повишаващите се цени на горивата, защото болшинството от техните клиенти идват с кола да залата и предпочитат да не пренощуват в някой от скъпите хотели. Според анализ на Голдмън Сакс, има голям шанс акциите на най-големите фирми да се възстановят до предишните си стойности дори и след ликвидиране на някой позиции и растящите лихвени проценти.



"Индексът S&P се покачва с по 8% средно през всяка година от 1950-та насам, когато хората разпродаваха акциите си най-агресивно“ – отбелязват от банката.