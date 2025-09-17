ЗАРЕЖДАНЕ...
Wizz Air изненада осем пътници от Варна със специални "розови билети"
По повод юбилея осем късметлии от първия полет до италианския град откриха "розови билети" – ваучер на Wizz Air на стойност 20 евро, наподобяващ "Златен билет" на Уили Уонка, който може да се използва за бъдещи пътувания в мрежата на Wizz Air.
Новата връзка до Северна Италия ще се изпълнява два пъти седмично – всеки вторник и събота, като предоставя на пътниците лесен достъп до модната столица както за почивка, така и за бизнес пътувания.
През годините базата във Варна се утвърди като ключов фактор за развитието на въздушната свързаност на Северното Черноморие. От създаването ѝ през 2017 г. маршрутната мрежа непрекъснато се разширява, като днес включва над 10 европейски дестинации – сред тях Лондон, Брюксел, Тел Авив, Хамбург и Айндховен, а на 15 ноември стартира и нов маршрут до Братислава. През пролетта на 2025 г. Wizz Air базира втори самолет Airbus A321neo във Варна, което увеличи капацитета, създаде нови възможности за заетост и предостави още по-голям избор за пътниците.
"Възобновяването на полетите до Милано Бергамо е важна стъпка в разширяването на мрежата ни от Варна и прекрасен начин да отпразнуваме осем години успешна дейност в морската столица," коментира Анастасия Новак, мениджър "Корпоративна устойчивост и комуникации" в Wizz Air. "Символичната изненада с "розовите билети" е нашият начин да благодарим на пътниците, които избират да летят с нас, и добавя малко забава към пътуването им. Let's WIZZ заедно към нови дестинации!"
Михаел Ройш, главен изпълнителен директор на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД, добави: Wizz Air е ценен партньор на Летище Варна още от първия си полет през 2007 г. Заедно отпразнувахме важни етапи – откриването на базата им във Варна, базирането на втори самолет и, надяваме се скоро, и на трети. От 2018 г. Wizz Air е пазарен лидер тук, а близо пет милиона пътници са пътували с авиокомпанията от и до Варна. Гордеем се, че Летище Варна е сред базите на Wizz Air с най-високи резултати по отношение на точността – истинско отражение на нашия общ стремеж към оперативно съвършенство. Днес сме особено радостни от дългоочакваното възобновяване на полетите до Милано Бергамо и очакваме с нетърпение да продължим да укрепваме това успешно партньорство.
Wizz Air продължава да инвестира в развитието на авиобазата си във Варна, създавайки работни места и допринасяйки за икономическия растеж в региона. През тази година Wizz Air е извършила над 2 500 полета от и до Варна, като е изпълнила 99,3% от тях. Компанията държи 39% от пазарния дял в града и е превозила близо 450 хиляди пътници само през 2025 г., което я утвърждава като водещ превозвач за региона.
