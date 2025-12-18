"Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД има удоволствието да съобщи, че Wizz Air стартира нова директна авиолиния между Летище Варна и Рим (Летище Фиумичино). Полетите по маршрута ще започнат на 22 септември 2026 г. и ще се изпълняват три пъти седмично – във вторник, четвъртък и събота. Билетите вече са в продажба и могат да бъдат закупени на wizzair.com и чрез мобилното приложение на авиокомпанията.Новият маршрут ще допринесе за още по-добра въздушна свързаност между България и Италия - един от най-предпочитаните пазари за българските пътници както за туристически, така и за бизнес пътувания. Стартирането на директната линия Варна - Рим е резултат от последователните усилия на екипа "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД за привличане на нови авиокомпании и дестинации, както и от активното партньорство с Wizz Air. Това е и втори редовен маршрут до Италия от Летище Варна след този до Бергамо, който бе открит на 16.09.2025 г.Рим е сред най-емблематичните европейски столици, съчетаваща над 2700 години история, световноизвестни забележителности като Колизеума, Римския форум и Ватикана, както и динамична съвременна градска среда, богата култура и кулинарни традиции. Директната линия от Варна създава отлични възможности както за кратки градски почивки, така и за по-дълги туристически пътувания."Новата директна линия между Варна и Рим е конкретен резултат от дългосрочните ни усилия за развитие на въздушната свързаност на Българското Черноморие и от активната ни работа с авиокомпаниите. Италия е сред ключовите пазари с нарастващ интерес както за туристически, така и за бизнес пътувания, а Рим е водещ европейски хъб с отлични възможности за трансфер и достъп до глобалната авиационна мрежа от полети. Партньорството ни с Wizz Air е от съществено значение за разширяването на портфолиото от дестинации от Летище Варна и за утвърждаването му като конкурентоспособно и модерно регионално летище“, заяви Михаел Ройш, главен изпълнителен директор на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД."С откриването на новата директна линия Варна - Рим (Летище Фиумичино) продължаваме да разширяваме възможностите за международни пътувания от Черноморския регион и да отговаряме на нарастващото търсене към Италия. Новият маршрут предлага удобна връзка до една от най-значимите европейски столици и е част от дългосрочния ни ангажимент за устойчив растеж в България. Инвестициите ни в модерна флотилия, оперативна надеждност и подобрено клиентско изживяване чрез програмата Customer First Compass ни позволяват да предлагаме все повече достъпни и удобни възможности за международни пътувания от българските летища“, коментира Анастасия Новак, мениджър "Корпоративна устойчивост и комуникации“ в Wizz Air.Летище Варна с нетърпение очаква да посрещне всички пътници със своето характерно висококачествено обслужване и ще продължи да осигурява приятно пътническо изживяване!