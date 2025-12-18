Wizz Air със страхотни новини от Летище Варна: Летим до ключова европейска столица
©
Новият маршрут ще допринесе за още по-добра въздушна свързаност между България и Италия - един от най-предпочитаните пазари за българските пътници както за туристически, така и за бизнес пътувания. Стартирането на директната линия Варна - Рим е резултат от последователните усилия на екипа "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД за привличане на нови авиокомпании и дестинации, както и от активното партньорство с Wizz Air. Това е и втори редовен маршрут до Италия от Летище Варна след този до Бергамо, който бе открит на 16.09.2025 г.
Рим е сред най-емблематичните европейски столици, съчетаваща над 2700 години история, световноизвестни забележителности като Колизеума, Римския форум и Ватикана, както и динамична съвременна градска среда, богата култура и кулинарни традиции. Директната линия от Варна създава отлични възможности както за кратки градски почивки, така и за по-дълги туристически пътувания.
"Новата директна линия между Варна и Рим е конкретен резултат от дългосрочните ни усилия за развитие на въздушната свързаност на Българското Черноморие и от активната ни работа с авиокомпаниите. Италия е сред ключовите пазари с нарастващ интерес както за туристически, така и за бизнес пътувания, а Рим е водещ европейски хъб с отлични възможности за трансфер и достъп до глобалната авиационна мрежа от полети. Партньорството ни с Wizz Air е от съществено значение за разширяването на портфолиото от дестинации от Летище Варна и за утвърждаването му като конкурентоспособно и модерно регионално летище“, заяви Михаел Ройш, главен изпълнителен директор на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД.
"С откриването на новата директна линия Варна - Рим (Летище Фиумичино) продължаваме да разширяваме възможностите за международни пътувания от Черноморския регион и да отговаряме на нарастващото търсене към Италия. Новият маршрут предлага удобна връзка до една от най-значимите европейски столици и е част от дългосрочния ни ангажимент за устойчив растеж в България. Инвестициите ни в модерна флотилия, оперативна надеждност и подобрено клиентско изживяване чрез програмата Customer First Compass ни позволяват да предлагаме все повече достъпни и удобни възможности за международни пътувания от българските летища“, коментира Анастасия Новак, мениджър "Корпоративна устойчивост и комуникации“ в Wizz Air.
Летище Варна с нетърпение очаква да посрещне всички пътници със своето характерно висококачествено обслужване и ще продължи да осигурява приятно пътническо изживяване!
Още по темата
/
От днес Ryanair забранява хартиените бордни карти - вече всички пътници трябва да използват приложението
12.11
British Airways ще предлага безплатен интернет на всички пътници след споразумение с компанията на Илон Мъск
10.11
Още от категорията
/
Биляна Якова: Твърденията за възнаграждение "над 5 000 лв." са груба клевета. Реалните ми доходи са били значително по-ниски
13:42
Специалисти от центъра за деца с умствена изостаналост във Варна: Това е най-щастливият ден за тях!
13:36
Започва поетапна техническа адаптация на автоматите за продажба на билети в градския транспорт във Варна за работа с евромонети
08:56
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Благомир Коцев: Пламенка Димитрова е олицетворение на модела, кой...
17:43 / 17.12.2025
Дадоха старт на голям проект за Летище Варна
12:00 / 17.12.2025
Нови възможности за специализанти на МУ–Варна: Едноседмични обуче...
20:10 / 14.12.2025
"Аспарухово" разцъфва: Засадиха 200 рози и нови дръвчета край Сит...
19:51 / 14.12.2025
Бивша служителка на община Варна: Благомир Коцев разпространи пор...
19:11 / 14.12.2025
Икономистите за Варна и региона: Заетостта е най-високата в стран...
15:58 / 14.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.