Wizz Air, най-голямата авиокомпания по пазарен дял в България, обяви днес мащабно разширяване на дейността си на Българското Черноморие с добавянето на трети самолет в базата си във Варна и разкриването на пет нови директни маршрута от морската столица. Новите директни линии ще свързват Варна с Барселона (Испания), Атина (Гърция), Париж Бове (Франция), Дебрецен (Унгария) и Гданск (Полша). Първите полети ще стартират през юни 2026 г., а билетите са вече в продажба и могат да бъдат закупени на wizzair.com и в мобилното приложение на авиокомпанията на цени от 19,99 евро*.Освен най-новите линии, Wizz Air подготвя старта и на още няколко нови маршрута, които бяха обявени по-рано тази година и предстои да стартират през летния сезон на 2026 г. Те свързват морската столица на България с Рим (Италия), Варшава, Катовице и Вроцлав (Полша), Будапеща (Унгария) и Ларнака (Кипър).Разширяването на базата на Wizz Air във Варна е ключов етап от развитието на авиокомпанията у нас и е в изпълнение на стратегията ѝ да предоставя на българските пътници достъпни и удобни възможности за пътуване до популярни европейски дестинации. Добавянето на новия самолет във Варна увеличава оперативния капацитет на Wizz Air на Летище Варна, създавайки 500 000 допълнителни места за летния сезон на 2026 г. и близо 400 нови работни места в региона."Изключително развълнувани сме да базираме трети самолет в нашата база във Варна и да добавим пет нови маршрута към мрежа си от българската морска столица. Тази инвестиция подчертава дългосрочния ни ангажимент към България и към развитието на свързаността на Черноморския регион. Новите линии не само ще предоставят на пътниците повече възможности за достъпни пътувания в Европа, но и ще подкрепят туризма и местната икономика. Очакваме с нетърпение да посрещнем още повече пътници на борда на нашите полети от Варна. Let's WIZZ, Варна!", коментира Салваторе Габриеле Империале, мениджър "Корпоративни комуникации" в Wizz Air."Силно приветстваме решението на Wizz Air да разшири допълнително присъствието си на Летище Варна чрез базирането на трети самолет и откриването на нови директни маршрути. Това развитие е важна стъпка към укрепване на свързаността на Черноморския регион и повишаване на привлекателността на Варна както като туристическа, така и като бизнес дестинация. Допълнителният капацитет и новите дестинации ще създадат повече възможности за пътуване за пътниците, ще подкрепят входящия туризъм и ще допринесат положително за регионалната икономика. Очакваме с нетърпение да продължим успешното си сътрудничество с Wizz Air и да посрещнем още повече пътници на Летище Варна", допълни Михаел Ройш, главен изпълнителен директор на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД – оператор на Летище Варна.Wizz Air оперира в България от 2005 г. и днес продължава да разширява дейността си в страната. Към днешна дата авиокомпанията оперира 23 директни маршрута от Варна до 13 държави, а флотилията ѝ у нас е изцяло модернизирана и вече се състои от 11 самолета Airbus A321neo, които намаляват разхода на гориво и въглеродните емисии с до 20% и значително ограничават шумовото замърсяване**. Дългосрочното развитие на превозвача в България включва разширяване на мрежата, инвестиции в оперативна надеждност и подобряване на обслужването на пътниците в рамките на трансформационния план Customer First Compass.НОВИ МАРШРУТИ НА WIZZ AIR ОТ ВАРНА:МАРШРУТДНИ