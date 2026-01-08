Wizz air с добри новини от летище Варна, ето до къде може да летим от юни
©
Маршрутът е част от разширението на капацитета на авиокомпанията в Будапеща, където Wizz Air добавя нов самолет към базата си, за да отговори на растящото търсене. Той се вписва и в дългосрочната стратегия на Wizz Air за разширяване на мрежата си от българските летища и за предлагане на повече възможности за достъпни и удобни пътувания както за туристически, така и за бизнес цели. С добавянето на новия маршрут, авиокомпанията ще предлага полети по 16 маршрута до 9 държави от Варна.
Будапеща, често наричана "Перлата на Дунава", предлага вдъхновяващо съчетание от аристократична култура и модерен градски дух. Унгарската столица очарова посетителите си със своята внушителна архитектура – величествената сграда на Парламента, верижния мост "Сечени", един от най-старите мостове над река Дунав, и спиращите дъха панорамни гледки от Рибарския бастион и Замъка Буда. Будапеща е и балнео център, където термалните бани "Сечени" и "Гелерт" предлагат незабравимо балнео преживяване. Унгарската столица привлича посетители и със своите уникални "руин барове", заведения, изградени в изоставени сгради и дворове, и традиционни специалитети, сред които гулаш и изискани десерти, допълнени от едно от най-емблематичните благородни сладки вина на Унгария – Токай.
"Новата директна връзка до Будапеща ще донесе ползи не само за пътниците, но и за региона – повече туристи към българското Черноморие и по-лесни бизнес контакти със съседните пазари. Полетите в понеделник и петък са съобразени именно с търсенето на уикенд и бизнес пътувания. Вярваме, че удобното разписание и конкурентните цени ще превърнат маршрута в един от най-предпочитаните от Варна през летния сезон", сподели Габриеле Империале, мениджър "Корпоративни комуникации" в Wizz Air.
Още по темата
/
Отменени и закъсняващи влакове на Eurostar: Технически проблем причини хаос в тунела под Ламанша
30.12
От днес Ryanair забранява хартиените бордни карти - вече всички пътници трябва да използват приложението
12.11
British Airways ще предлага безплатен интернет на всички пътници след споразумение с компанията на Илон Мъск
10.11
Реклама
Още от категорията
/
Варненската писателка Анна Палазова с престижна номинация за най-добра фантастична книга на годината
07.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ето колко в евро взимат от днес пенсионерите
09:05 / 07.01.2026
Ето кога и къде във Варненско остават без електричество
11:04 / 03.01.2026
Ето къде има ограничения и ремонти по магистралите
08:49 / 03.01.2026
От утре: Варненският зоопарк ще бъде отворен за посетители отново...
16:25 / 02.01.2026
Грешка в цените заради еврото в известна верига във Варна
16:02 / 02.01.2026
Варненци все още избягват да плащат в евро
11:24 / 02.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.