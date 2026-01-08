Wizz Air, една от водещите авиокомпании в България, обяви старта на нова директна линия от Варна до Будапеща. Полетите до унгарската столица ще се изпълняват от 8 юни 2026 г., два пъти седмично – в понеделник и петък. Билетите са вече в продажба и могат да бъдат закупени на wizzair.com и в мобилното приложение на авиокомпанията на цени от 29,99* евро.Маршрутът е част от разширението на капацитета на авиокомпанията в Будапеща, където Wizz Air добавя нов самолет към базата си, за да отговори на растящото търсене. Той се вписва и в дългосрочната стратегия на Wizz Air за разширяване на мрежата си от българските летища и за предлагане на повече възможности за достъпни и удобни пътувания както за туристически, така и за бизнес цели. С добавянето на новия маршрут, авиокомпанията ще предлага полети по 16 маршрута до 9 държави от Варна.Будапеща, често наричана "Перлата на Дунава", предлага вдъхновяващо съчетание от аристократична култура и модерен градски дух. Унгарската столица очарова посетителите си със своята внушителна архитектура – величествената сграда на Парламента, верижния мост "Сечени", един от най-старите мостове над река Дунав, и спиращите дъха панорамни гледки от Рибарския бастион и Замъка Буда. Будапеща е и балнео център, където термалните бани "Сечени" и "Гелерт" предлагат незабравимо балнео преживяване. Унгарската столица привлича посетители и със своите уникални "руин барове", заведения, изградени в изоставени сгради и дворове, и традиционни специалитети, сред които гулаш и изискани десерти, допълнени от едно от най-емблематичните благородни сладки вина на Унгария – Токай."Новата директна връзка до Будапеща ще донесе ползи не само за пътниците, но и за региона – повече туристи към българското Черноморие и по-лесни бизнес контакти със съседните пазари. Полетите в понеделник и петък са съобразени именно с търсенето на уикенд и бизнес пътувания. Вярваме, че удобното разписание и конкурентните цени ще превърнат маршрута в един от най-предпочитаните от Варна през летния сезон", сподели Габриеле Империале, мениджър "Корпоративни комуникации" в Wizz Air.