XIX Международен конгрес по колопроктология събра над 400 специалисти от цял свят
В рамките на няколко дни водещи хирурзи, онколози и учени от Европа и Америка представиха научни доклади, посветени на иновациите в колопроктологията. Особен интерес предизвикаха изследвания на колоректалните онкологични и възпалителни заболявания на храносмилателния тракт, които дават надежда за по-ранна диагностика и по-ефективно лечение, както и темите, свързани с хирургия на жлъчка и черен дроб.
Президентът на организационния комитет на XIX-тия Международен конгрес по колопроктология проф. д-р Никола Колев – Ръководител на Катедрата по хирургия в МУ-Варна, заяви: "Минимално-инвазивните робот асистирани оперативни интервенции се развиват бурно в последните години и се практикуват във все повече центрове в България. Те преобразяват съвременната хирургическа практика.“
"Всеки път идваме във Варна на традиционния конгрес по колопроктология с удоволствие, заради високата научна стойност на конференцията и отличната организация на домакините“. Това заяви проф. д-р Никола Владов, председател на Българското хирургическо дружество. Приветствие към участниците и организаторите поднесе и Ректорът на МУ-Варна проф. д-р Димитър Райков.
"Това е специализирана конференция на много, много високо ниво, защото хората се фокусират върху определена тема и я дискутират от различни аспекти на базата на стабилния опит, който притежават.“, коментира проф. д-р Исидоро ди Карпо от Катедрата по хирургични науки и съвременни технологии в Университета в Катания, Италия.
"Изкуственият интелект не може да замени хирурга, но му дава нови очи – възможност да вижда отвъд очевидното“, коментира проф. д-р Джон Морисън от университетския медицински научен център в Луизиана, Ню Джърси, който има значим принос за развитието на лапароскопската и минималноинвазивната хирургия.
Всички водещи специалисти акцентираха върху ролята на роботизираната и лапароскопската хирургия в съвременната медицина, като обясниха, че миниинвазивните техники не само съкращават възстановяването, но и значително подобряват качеството на живот. Те коментираха, че това е най-голямата крачка напред в хирургията за последните десетилетия.“
Организаторите и участниците определиха форума като важна платформа за обмен на опит и идеи, които ще допринесат за развитието на съвременната медицина и подобряване качеството на живот на пациентите по целия свят.
Научният форум приключи в събота, а участниците си тръгнаха с ясното послание:
бъдещето на колопроктологията вече е тук – интелигентно, минимално инвазивно и напълно персонализирано.
