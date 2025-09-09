ЗАРЕЖДАНЕ...
XLIII Международният хоров конкурс "Проф. Георги Димитров" ще се проведе във Варна от 11 до 14 септември
©
От 1989 г. конкурсът е член на организационния комитет на Международния конкурс "Grand Prix Europe", който връчва Голямата награда на Европа за хорово пеене. Ежегодните издания се провеждат последователно в Арецо (Италия), Дебрецен (Унгария), Тур (Франция – до 2023 г.), Варна (България), Толоса (Испания), Марибор (Словения) и Юрмала (Латвия – от 2024).
Историята на варненското издание започва през 1975 г., когато се основава Международният майски хоров конкурс. От 1982 г. той носи името на изтъкнатия български композитор Георги Димитров – основател на съвременната българска хорова школа. Към днешна дата е едни от най престижните конкурси в Европа и се ползва с авторитет благодарение на дългогодишните си традиции, добра организация и високо художествено-творческо ниво.
Участници в отделните категории на XLIII МХК "Проф. Георги Димитров" – 2025 са:
1. Raffles Singers / Сингапур – категория "Смесени хорове"
2. Hots Abesbatza / Оняти, Испания – категория "Еднородни хорове"
3. Детски хор "Lautitia" / Дебрецен, Унгария – категория "Детски и юношески хорове"
4. Хор "Gratia" / Семаранг, Индонезия – категория "Смесени хорове" и категория "Еднородни хорове"
5. Женски камерен хор "Muusad" / Талин, Естония – категория "Камерни хорове"
6. Jazzberry Tunes / Анкара, Турция – категория "Смесени хорове"
7. Вокален ансамбъл "Vox Cordis" / Арецо, Италия – категория "Еднородни хорове" и категория "Камерни хорове"
8. Университетски академичен хор "Адам Мицкевич" / Познан, Полша – категория "Смесени хорове"
9. Детски хор "Cantus" / Ръмнику Вълча, Румъния – категория "Детски и юношески хорове"
Международното жури е в състав Дарио Табиа – Италия, Рагнар Размусен – Норвегия, Урша Ла – Словения, Яна Делирадева и Галина Станишева – България.
Организатор на МХК "Проф. Георги Димитров" – 2025 е Община Варна, Дирекция "Култура и духовно развитие". Конкурсът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата. Следващите му издания са от 10 – 13 септември 2026 г и 9 – 12 септември 2027 г.
Програма на XLIII Международният хоров конкурс "Проф. Георги Димитров":
11 септември (четвъртък):
17:00 – 17:30 ч. Дефиле на участващите хорове
17:30 – 18:00 ч. Поднасяне на венци и цветя пред паметника на композитора Добри Христов
Фестивален и конгресен център – зала I
19:00 – 21:00 ч. Официално откриване – "150 години Добри Христов"
XLIII Международен хоров конкурс "Проф. Георги Димитров"
Участват:
Детски хор "Добри Христов" с диригент Галина Станишева
Представителен духов оркестър при Национално училище по изкуствата "Добри Христов" с диригент Любомир Александров
12 септември (петък)
9:30 – 10:30 ч. Заседание на Международното жури на Конкурса
Юнашки салон
Конкурсна програма:
11:00 – 12:00 ч.
Категория "Детски хорове"
1. Детски хор "Lautitia" – Дебрецен, Унгария
2. Детски хор "Cantus" – Ръмнику Вълча, Румъния
12:00 – 13:30 ч
Категория "Еднородни хорове"
1. Hots Abesbatza – Оняти, Испания
2. Хор "Gratia" – Семаранг, Индонезия
3. Вокален ансамбъл "Vox Cordis" – Арецо, Италия
16:30 – 17:30 ч.
Категория "Камерни хорове"
1. Женски камерен хор "Muusad" – Талин, Естония
2. Вокален ансамбъл "Vox Cordis" – Арецо, Италия
17:45 – 19:45 ч.
Категория "Смесени хорове"
1. Raffles Singers – Сингапур
2. Хор "Gratia" – Семаранг, Индонезия
3. Jazzberry Tunes – Анкара, Турция
4. Университетски академичен хор "Адам Мицкевич" – Познан, Полша
19:00 - 20:30 ч.
Концерти на участващите колективи в Международния хоров конкурс на открити сцени в централната част на Варна: открита сцена на площад "Антон Новак" (входа на Морската градина) и открита сцена пред православен храм "Свети Николай"
13 септември (събота)
Национално училище по изкуствата "Добри Христов"
11:00 – 12:30 ч.
150 години Добри Христов – представяне на живота и делото на композитора; с участие на състави от НУИ "Добри Христов"; лектор – д-р Румяна Петрова
Делта планет мол
13:00 – 15:00 ч.
Концерти на участващи хорове в Международния хоров конкурс
Хорова школа "Проф. Марин Чонев"
15:00 – 16:00 ч.
Заседание на Управителен съвет на Български хоров съюз
Юнашки салон
17:00 – 18:30 ч.
Конкурс за голямата награда на Варна (участват победителите в отделните категории)
19:00 – 19:45 ч.
Награждаване на победителите и официално закриване на XLIII Международен хоров конкурс "Проф. Георги Димитров"
20:00 – 21:30 ч.
Заключителен концерт на лауреатите на XLIII Международен хоров конкурс "Проф. Георги Димитров"
Открита сцена на пл. "Независимост" пред Драматичен театър "Стоян Бъчваров"
14 септември (неделя)
Делта Планет Мол – Варна
11:00 – 13:00 ч.
Концерти на участниците в МХК "Проф. Георги Димитров"
Всички прояви в рамките на XLIII МХК "Проф. Георги Димитров" – 2025 са с вход свободен.
Още от категорията
/
Възможни смущения в електрозахранването във "Владислав Варненчик", "Виница" и още части от Варна и областта
08.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Възможни смущения в електрозахранването във "Владислав Варненчик"...
18:27 / 08.09.2025
Над 120 ретро автомобила и Орлин Павлов идват към Варна
17:22 / 08.09.2025
Пожарът на ул. "Девня" е овладян, има поражения по железопътната ...
16:42 / 08.09.2025
Нов пожар във Варна, три екипа са на терен
16:04 / 08.09.2025
Аспарухов мост на близо половин век: Открит е от Тодор Живков
15:48 / 08.09.2025
Безплатно паркиране във Варна и днес
12:56 / 08.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.