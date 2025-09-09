Сподели close
Между 11 и 14 септември ще се проведат хоровите празници във Варна. XLIII Международният хоров конкурс "Проф. Георги Димитров" отново ще събере представителни състави от няколко континента, за да популяризира българското хорово изкуство и песенно творчество, както и европейското хорово наследство от различни епохи и стилове сред децата и младежите.

От 1989 г. конкурсът е член на организационния комитет на Международния конкурс "Grand Prix Europe", който връчва Голямата награда на Европа за хорово пеене. Ежегодните издания се провеждат последователно в Арецо (Италия), Дебрецен (Унгария), Тур (Франция – до 2023 г.), Варна (България), Толоса (Испания), Марибор (Словения) и Юрмала (Латвия – от 2024).

Историята на варненското издание започва през 1975 г., когато се основава Международният майски хоров конкурс. От 1982 г. той носи името на изтъкнатия български композитор Георги Димитров – основател на съвременната българска хорова школа. Към днешна дата е едни от най престижните конкурси в Европа и се ползва с авторитет благодарение на дългогодишните си традиции, добра организация и високо художествено-творческо ниво.

Участници в отделните категории на XLIII МХК "Проф. Георги Димитров" – 2025 са:

1. Raffles Singers / Сингапур – категория "Смесени хорове"

2. Hots Abesbatza / Оняти, Испания – категория "Еднородни хорове"

3. Детски хор "Lautitia" / Дебрецен, Унгария – категория "Детски и юношески хорове"

4. Хор "Gratia" / Семаранг, Индонезия – категория "Смесени хорове" и категория "Еднородни хорове"

5. Женски камерен хор "Muusad" / Талин, Естония – категория "Камерни хорове"

6. Jazzberry Tunes / Анкара, Турция – категория "Смесени хорове"

7. Вокален ансамбъл "Vox Cordis" / Арецо, Италия – категория "Еднородни хорове" и категория "Камерни хорове"

8. Университетски академичен хор "Адам Мицкевич" / Познан, Полша – категория "Смесени хорове"

9. Детски хор "Cantus" / Ръмнику Вълча, Румъния – категория "Детски и юношески хорове"

Международното жури е в състав Дарио Табиа – Италия, Рагнар Размусен – Норвегия, Урша Ла – Словения, Яна Делирадева и Галина Станишева – България.

Организатор на МХК "Проф. Георги Димитров" – 2025 е Община Варна, Дирекция "Култура и духовно развитие". Конкурсът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата. Следващите му издания са от 10 – 13 септември 2026 г и 9 – 12 септември 2027 г.

Програма на XLIII Международният хоров конкурс "Проф. Георги Димитров":

11 септември (четвъртък):

17:00 – 17:30 ч.   Дефиле на участващите хорове

17:30 – 18:00 ч.   Поднасяне на венци и цветя пред паметника на композитора Добри Христов

Фестивален и конгресен център – зала I

19:00 – 21:00 ч. Официално откриване – "150 години Добри Христов"

XLIII Международен хоров конкурс "Проф. Георги Димитров"

Участват:

Детски хор "Добри Христов" с диригент Галина Станишева

Представителен духов оркестър при Национално училище по изкуствата "Добри Христов" с диригент Любомир Александров

12 септември (петък)

9:30 – 10:30 ч. Заседание на Международното жури на Конкурса

Юнашки салон

Конкурсна програма:

11:00 – 12:00 ч.

Категория "Детски хорове"

1. Детски хор "Lautitia" – Дебрецен, Унгария

2. Детски хор "Cantus" – Ръмнику Вълча, Румъния

12:00 – 13:30 ч

Категория "Еднородни хорове"

1. Hots Abesbatza – Оняти, Испания

2. Хор "Gratia" – Семаранг, Индонезия

3. Вокален ансамбъл "Vox Cordis" – Арецо, Италия

16:30 – 17:30 ч.

Категория "Камерни хорове"

1. Женски камерен хор "Muusad" – Талин, Естония

2. Вокален ансамбъл "Vox Cordis" – Арецо, Италия

17:45 – 19:45 ч.

Категория "Смесени хорове"

1. Raffles Singers – Сингапур

2. Хор "Gratia" – Семаранг, Индонезия

3. Jazzberry Tunes – Анкара, Турция

4. Университетски академичен хор "Адам Мицкевич" – Познан, Полша

19:00 - 20:30 ч.

Концерти на участващите колективи в Международния хоров конкурс на открити сцени в централната част на Варна: открита сцена на площад "Антон Новак" (входа на Морската градина) и открита сцена пред православен храм "Свети Николай"

13 септември (събота)

Национално училище по изкуствата "Добри Христов"

11:00 – 12:30 ч.

150 години Добри Христов – представяне на живота и делото на композитора; с участие на състави от НУИ "Добри Христов"; лектор – д-р Румяна Петрова

Делта планет мол

13:00 – 15:00 ч.

Концерти на участващи хорове в Международния хоров конкурс

Хорова школа "Проф. Марин Чонев"

15:00 – 16:00 ч.

Заседание на Управителен съвет на Български хоров съюз

Юнашки салон

17:00 – 18:30 ч.

Конкурс за голямата награда на Варна (участват победителите в отделните категории)

19:00 – 19:45 ч.

Награждаване на победителите и официално закриване на XLIII Международен хоров конкурс "Проф. Георги Димитров"

20:00 – 21:30 ч.

Заключителен концерт на лауреатите на XLIII Международен хоров конкурс "Проф. Георги Димитров"

Открита сцена на пл. "Независимост" пред Драматичен театър "Стоян Бъчваров"

14 септември (неделя)

Делта Планет Мол – Варна

11:00 – 13:00 ч.

Концерти на участниците в МХК "Проф. Георги Димитров"

Всички прояви в рамките на XLIII МХК "Проф. Георги Димитров" – 2025 са с вход свободен.