Между 11 и 14 септември ще се проведат хоровите празници във Варна. XLIII Международният хоров конкурс "Проф. Георги Димитров" отново ще събере представителни състави от няколко континента, за да популяризира българското хорово изкуство и песенно творчество, както и европейското хорово наследство от различни епохи и стилове сред децата и младежите.От 1989 г. конкурсът е член на организационния комитет на Международния конкурс "Grand Prix Europe", който връчва Голямата награда на Европа за хорово пеене. Ежегодните издания се провеждат последователно в Арецо (Италия), Дебрецен (Унгария), Тур (Франция – до 2023 г.), Варна (България), Толоса (Испания), Марибор (Словения) и Юрмала (Латвия – от 2024).Историята на варненското издание започва през 1975 г., когато се основава Международният майски хоров конкурс. От 1982 г. той носи името на изтъкнатия български композитор Георги Димитров – основател на съвременната българска хорова школа. Към днешна дата е едни от най престижните конкурси в Европа и се ползва с авторитет благодарение на дългогодишните си традиции, добра организация и високо художествено-творческо ниво.1. Raffles Singers / Сингапур – категория "Смесени хорове"2. Hots Abesbatza / Оняти, Испания – категория "Еднородни хорове"3. Детски хор "Lautitia" / Дебрецен, Унгария – категория "Детски и юношески хорове"4. Хор "Gratia" / Семаранг, Индонезия – категория "Смесени хорове" и категория "Еднородни хорове"5. Женски камерен хор "Muusad" / Талин, Естония – категория "Камерни хорове"6. Jazzberry Tunes / Анкара, Турция – категория "Смесени хорове"7. Вокален ансамбъл "Vox Cordis" / Арецо, Италия – категория "Еднородни хорове" и категория "Камерни хорове"8. Университетски академичен хор "Адам Мицкевич" / Познан, Полша – категория "Смесени хорове"9. Детски хор "Cantus" / Ръмнику Вълча, Румъния – категория "Детски и юношески хорове"Международното жури е в състав Дарио Табиа – Италия, Рагнар Размусен – Норвегия, Урша Ла – Словения, Яна Делирадева и Галина Станишева – България.Организатор на МХК "Проф. Георги Димитров" – 2025 е Община Варна, Дирекция "Култура и духовно развитие". Конкурсът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата. Следващите му издания са от 10 – 13 септември 2026 г и 9 – 12 септември 2027 г.11 септември (четвъртък):17:00 – 17:30 ч. Дефиле на участващите хорове17:30 – 18:00 ч. Поднасяне на венци и цветя пред паметника на композитора Добри ХристовФестивален и конгресен център – зала I19:00 – 21:00 ч. Официално откриване – "150 години Добри Христов"XLIII Международен хоров конкурс "Проф. Георги Димитров"Детски хор "Добри Христов" с диригент Галина СтанишеваПредставителен духов оркестър при Национално училище по изкуствата "Добри Христов" с диригент Любомир Александров9:30 – 10:30 ч. Заседание на Международното жури на КонкурсаЮнашки салон11:00 – 12:00 ч.Категория "Детски хорове"1. Детски хор "Lautitia" – Дебрецен, Унгария2. Детски хор "Cantus" – Ръмнику Вълча, Румъния12:00 – 13:30 ч1. Hots Abesbatza – Оняти, Испания2. Хор "Gratia" – Семаранг, Индонезия3. Вокален ансамбъл "Vox Cordis" – Арецо, Италия16:30 – 17:30 ч.1. Женски камерен хор "Muusad" – Талин, Естония2. Вокален ансамбъл "Vox Cordis" – Арецо, Италия17:45 – 19:45 ч.1. Raffles Singers – Сингапур2. Хор "Gratia" – Семаранг, Индонезия3. Jazzberry Tunes – Анкара, Турция4. Университетски академичен хор "Адам Мицкевич" – Познан, Полша19:00 - 20:30 ч.Концерти на участващите колективи в Международния хоров конкурс на открити сцени в централната част на Варна: открита сцена на площад "Антон Новак" (входа на Морската градина) и открита сцена пред православен храм "Свети Николай"Национално училище по изкуствата "Добри Христов"11:00 – 12:30 ч.150 години Добри Христов – представяне на живота и делото на композитора; с участие на състави от НУИ "Добри Христов"; лектор – д-р Румяна ПетроваДелта планет мол13:00 – 15:00 ч.Концерти на участващи хорове в Международния хоров конкурсХорова школа "Проф. Марин Чонев"15:00 – 16:00 ч.Заседание на Управителен съвет на Български хоров съюзЮнашки салон17:00 – 18:30 ч.Конкурс за голямата награда на Варна (участват победителите в отделните категории)19:00 – 19:45 ч.Награждаване на победителите и официално закриване на XLIII Международен хоров конкурс "Проф. Георги Димитров"20:00 – 21:30 ч.Заключителен концерт на лауреатите на XLIII Международен хоров конкурс "Проф. Георги Димитров"Открита сцена на пл. "Независимост" пред Драматичен театър "Стоян Бъчваров"14 септември (неделя)Делта Планет Мол – Варна11:00 – 13:00 ч.Концерти на участниците в МХК "Проф. Георги Димитров"Всички прояви в рамките на XLIII МХК "Проф. Георги Димитров" – 2025 са с вход свободен.