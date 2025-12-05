Огромна яма зее на една от най-натоварените улици във Варна, алармират читатели наОгромният кратер се намира на ул. "Отец Паисий", а според хора от района е на няколко години. "С всяка зима и всеки дъжд става по-голяма тази дупка, вече едва се заобикаля", коментират варненци и допълват, че когато хората не познават района или са от друг град често хлътват в нея."Доста е дълбока, а е и широка. Не знам колко коли трябва да се изпотрошат, за да се решат да я запълнят", негодуват хората и подчертават, че подобен кърпеж става изключително бързо и лесно.