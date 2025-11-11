33-годишен жител на Ямбол е установен, като извършител на кражба и задържан в Трето РУ. От незаключена клетка за багаж, в супермаркет в жк "Владислав Варненчик“, той отнел раница, съдържаща учебници и един шоколад. Един час, след като е бил подаден сигнала, криминалистите са влезли в дирите на извършителя и са го отвели в ареста за срок до денонощие. По случая е образувано бързо полицейско производство.36-годишен мъж пък е установен като извършител на две кражби на територията на Трето РУ във Варна. В първото злодеяние извършителят е проникнал в търговско помещение, чрез взломяване на входна врата, от където е отмъкнал хранителни продукти и известно количество монети. Другата кражба също е извършил вчера, когато е разбил стъкло на лек автомобил и от там е откраднал три броя мобилни телефони. Вчера в полицията били подадени сигнали за кражбите, а грабителят се озовал в ареста за срок до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства, към които са приложени намерените вещи, обект на престъпление. Делата са докладвани на прокуратурата.