Уникалното японско трио HA•YA•TO – братята Кейта, Риота и Юта Каназаши, изнесе зрелищен тайко концерт във Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“. Тайко (букв. японски барабан) е традиционен японски перкусионен инструмент, датиращ от периода Джомон (около 13 000 – 300 г. пр.н.е.). Той е използван за молитви и предаване на информация. В следващите векове тайко намира място в японската дворцова музика – "гагаку“ и на бойните полета – като команден сигнал и средство за повдигане на духа.Фамилното трио HA•YA•TO, основано през 2001 г., комбинира звука от древните японски барабани с театър и танц и създава нов сценично-музикален жанр – “кобугеки". С изпълненията си братята се стремят към "Wa“ ("хармония“ на японски) в тайко, като създават уникален "звук на Wa“, който само те могат да извлекат от барабаните. През последния близо четвърт век, изпълненията им са разпространили ритмите и енергията на тайко в над 40 държави от цял свят, предавайки настоящата форма на традицията и великолепието на тайко на широката публика.Спектакалът на триото бе експлозия от енергия. С феноменалния си синхрон и фантастичния си звук, тримата братя вдигаха на крака многократно публиката в препълнената зала "Вапцаров“. Музикантите предадоха ново измерение на японската традицията, комбинирайки мощния звук на тайко с модерни похвати и сценично изкуство.Концертът бе част от програмата на 36-ите Дни на японската култура в България, организирани от Посолството на Япония със съдействието на Stargate Maritime Ltd.