ЗАРЕЖДАНЕ...
Японското трио HA•YA•TO с грандиозен тайко спектакъл във Варна
©
Фамилното трио HA•YA•TO, основано през 2001 г., комбинира звука от древните японски барабани с театър и танц и създава нов сценично-музикален жанр – “кобугеки". С изпълненията си братята се стремят към "Wa“ ("хармония“ на японски) в тайко, като създават уникален "звук на Wa“, който само те могат да извлекат от барабаните. През последния близо четвърт век, изпълненията им са разпространили ритмите и енергията на тайко в над 40 държави от цял свят, предавайки настоящата форма на традицията и великолепието на тайко на широката публика.
Спектакалът на триото бе експлозия от енергия. С феноменалния си синхрон и фантастичния си звук, тримата братя вдигаха на крака многократно публиката в препълнената зала "Вапцаров“. Музикантите предадоха ново измерение на японската традицията, комбинирайки мощния звук на тайко с модерни похвати и сценично изкуство.
Концертът бе част от програмата на 36-ите Дни на японската култура в България, организирани от Посолството на Япония със съдействието на Stargate Maritime Ltd.
Още от категорията
/
Няколко сгради във Варна ще светят в зелено по повод Европейския ден на донорството и трансплантацията
11.10
Семейството на общинския съветник Николай Стефанов: Рая най-накрая видя и прегърна баща си след 93 дни прекарани без него
10.10
Изненадващо заседание: Съдът решава за мярката на Коцев днес, адвокатът на кмета извън страната
10.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
МСКЦ – Варна със спасителна операция на товарен кораб в Черно мор...
18:35 / 12.10.2025
Новина за жилищата във Варна, която ще разочарова доста хора
08:40 / 12.10.2025
Протест във Варна заради скандала с насилие над дете в Каблешково...
11:10 / 11.10.2025
Важно за всички, които ще пътуват по пътя Бургас – Варна!
09:06 / 11.10.2025
Облачно с кратки превалявания днес във Варна
08:40 / 11.10.2025
Благомир Коцев остава в ареста
21:14 / 10.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.