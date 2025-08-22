Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Общо 108 броя дръвчета са засадени от края на миналата година до сега от частни лица и фирми по компенсационната програма на район "Одесос“, сочи проверка на еколозите от района. Новите дръвчета са засадени на булевардите "Приморски“,“Владислав Варненчик“, "Цар Освободител“, "Съборни“, "Мария Луиза“/с ул. "Шипка“/, на пл. "Екзарх Йосиф“ и на улиците: " Драгоман“ №29, "Св. Климент“, "Козлодуй“, "Бачо Киро“,“В. Христов“ №6 с ул. "П. Волов“, "Струга“/между бл. 41 и 47/, "К. Доганов“№55/до детската площадка/, "Цариброд“/ между №13 и №19, в градинката на ул. "Черни връх“, както и в двора на Художествената галерия и пред входа на ул. "Л. Каравелов“.

Проверени са и 60 бр. новозасадени дръвчета по общинската компенсационна програма, съобщиха от районното кметство "Одесос".

В голямата си част дърветата са в добро състояние, с изключение на 9 от тях, които са изсъхнали и са дадени указания за тяхната подмяна с нови.

Припомняме, че преди дни от Община Варна информираха, че започва проверка на територията на града, за засадените дръвчета от фирми, касаещи компенсационната програма.