Ясни са "виновниците" за наводненията след дъжд в центъра на Варна
Преди дни Varna24.bg информира и за други "виновници“ за наводненията след дъждовете.
От район "Одесос“ посочват, че важните зони при силен дъжд са няколко - бул. "Приморски“, с бул. "Цар Освободител“ (на завоя към Летния театър), подлезът на ул. "Шипка“, бул. "Приморски“ до кръговото с ул. "Преслав“ и ул. "Граф Игнатиев“ с бул. "Приморски“. Непочистената градска среда и натрупване на листна маса, кал и отпадъци водят до периодичното запушване на шахтите. При силни валежи голямо количество листа и наноси се отнасят от водата към най-ниските точки на терена и затрудняват оттичането, пише в анализ на експертите от "Инженерна инфраструктура“ в район "Одесос“. Анализът с проблемите, предприетите и предстоящи мерки, както и препоръките, са изготвени в нарочен доклад до кмета на района Янислава Шопова и ще бъде изпратен до ресорната дирекция в Община Варна.
През последния период са извършвани регулярни обходи на уличната мрежа и проверки на състоянието на дъждоприемните шахти и отводнителни съоръжения. Добрата съвместна работа с фирмата, отговорна за поддръжката им - "Никман“, не е допуснала сериозни инциденти или наводнения в района.
От реконструкция се нуждае колекторът в 8 микрорайон, тъй като е с недостатъчен капацитет. Наклоните на пътното платно на ул. "Девня“ в участъка от кръстовището с ул. Ал. Дякович“ до ул. "Батак“ не съответстват на разположението на дъждоприемните шахти, което води до задържане на вода.
Компрометирано е трасето на дъждовната канализация на ул. "Братя Миладинови“ с ул. "Славянска“ – въпреки многократните почиствания водата не се отвежда ефективно. Причината е проникване на коренова система на дървета в тръбопровода или запушване със строителни отпадъци.
Констатирана е авария и процес на измиване на фини частици, довели до щети на жилищна сграда на ул. "М. Колони“ №8. С камера е установено нарушение в отклонение, отвеждащо дъждовната вода от 2 сгради. Очаква се потвърждение от ВиК и предприемане на действия по замонолитване на съществуващо сградно водопроводно отклонение.
Каверна и срутване на пътна настилка и подосновните пластове е установено на ул. "Ал. Дякович“ №20. Причините ще се установяват след обследване с камера.
Освен отстраняване на констатираните проблеми и изграждането на нови канализационни трасета за събирателния колектор в м.р. 8, експертите препоръчват да се засили контрола върху периодичността на почистването, в критичните точки да се въведе видеонаблюдение, да се изготви анализ на пътните наклони в проблемните участъци и да се създаде интегрирана база данни за състоянието на отводнителната система, информират от администрацията на централния варненски район "Одесос“.
