Един от майсторите на пейзажите – Явор Витанов, открива нова изложба във Варна. Платната са наредени в галерия "Аспарухово Арт" при Народно читалище "Просвета – 1927".

Експозицията, в която ще видите над 30 картини, ще бъде открита днес 17:30 часа.

Светът в картините му е място, където времето е спряло, пейзажите от Родопа и Черноморието  носят в себе си идеята за свещеното и вечното като метафора на българското, на родното, устояло на времето.

Под крилото си Явор Витанов е взел и младият художник Даниела Георгиева.