Явор Витанов с нова изложба във Варна
Експозицията, в която ще видите над 30 картини, ще бъде открита днес 17:30 часа.
Светът в картините му е място, където времето е спряло, пейзажите от Родопа и Черноморието носят в себе си идеята за свещеното и вечното като метафора на българското, на родното, устояло на времето.
Под крилото си Явор Витанов е взел и младият художник Даниела Георгиева.
