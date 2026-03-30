Язовир "Камчия" в момента е пълен на 101%. Това показва дневният бюлетин на МОСВ.Язовирът водоснабдява Варна, Бургас и още десетки селища по Черноморието с питейна вода. Към момента наличният обем вода е 237 млн. куб.м. Това е 3,5 млн. над максималния му обем.Според данни на МОСВ, всяка секунда във водоизточника се вливат по 50 куб. м. вода.