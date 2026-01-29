Актьорът Юлиан Вергов препубликува пост във фейсбук, с който напомни за ужаса, който се е разразил в конна база "Фанагория", когато пожар изпепели постройките, а 7 коня изгоряха живи. Ето какво сподели той от името на Теодора Цветанова:Не съм много по писането в социалните мрежи, но е наложително, когато става въпрос за беззащитни същества.Разбрах за един много болезнен случай и понеже смятам, че това е чудовищно, ще го разкажа.На 20.01 във Варна бива запалена конюшнята в прабългарското селище "Фанагория“ в кв. Аспарухово.В пожара загиват 7 от общо 11 коня, изгорени живи, сред които и едно бебе. Те не успяват да избягат – огънят е бил точно на входа на конюшнята и животните са се уплашили да преминат през пламъците.Треньорът Петко Тишев е вътре и се е събужда от вече разразилия се пожар. Отваря всички боксовете и се е опитва да спаси колкото може повече коне, но от паника те започват да го ритат и хапят, при което единия кон се изправя на два крака и го ритат в главата и той губи съзнание.Четири бездомни кучета, които живеят около фермата, влизат в пожара, започват да го дърпат, ближат по лицето и лаят по него, за да го изкарат навън – така реално му спасяват живота. В момента Петко все още е в болница, повече от седмица след инцидента.Има огромни съмнения, че става въпрос за умишлен палеж.Фанагория не е просто конна база. Това е терапевтично място, където идват деца с ментални и физически затруднения. Конете помагат на много от тях да се усмихнат, да се успокоят и да се почувстват приети.Сега това място е пепел.А седем невинни живота са унищожени по най-жестокия възможен начин.Тези коне не могат да говорят.Но ние можем.С уважение и благодарност към Теодора Цветанова.