© виж галерията Една младо име с вкус към експеримента представя Художественият музей “Георги Велчев", филиал на Градската художествена галерия “Борис Георгиев" - Варна. В зала Ателие подрежда своя проект “Свободно движение" Юлиана Хичева, наскоро завършила академичното си образование и активно изразяваща се като визуален артист в пресечната зона между живопис и фотография. Юлиана Хичева обича да казва, че работи и живее в движение.



“Проектът “Свободно движение" е посветен на движението - признава авторката, - като доказателство, че нещата съществуват. Движението на сянката - ние сме в сянка заради прехода на телата през нощта. Винаги ми е харесвало, че когато се движа, виждам различно - вълнението от размазващия се образ ми се струва важен момент. И както Кандински отбелязва - “художественото произведение се състои от два елемента - вътрешен и външен. Вътрешният елемент сам по себе си е вълнението в душата на художника. Това вълнение има способността да предизвиква ответно по същността си вълнение в душата на зрителя. Докато душата е свързана с тялото, тя може като правило да получи вибрация само чрез посредничеството на чувствата. По този начин чувството представлява мост от нематериалното към материалното (художникът) и от материалното към нематериалното (зрителят). Вълнение - чувство - работа - чувство - вълнение."



Работите в проекта са създадени чрез стара фотографска техника и са опит за запечатване на форми от движението на сянката на нещата.



В края на септември инсталация на Юлиана беше представена в ReBonkers в изложбата "Крайните резултати", с която завърши творческата резиденция "Водна Кула" #5 Децентрализирано издание - Варна 2021. А през август тя гостува в софийската галерия “Depoo" с проекта, който виждаме сега във Варна.



Юлиана Хичева е родена 1980 г. във Варна. Има магистратура по фотография и бакалавърска степен по живопис от Националната художествена академия - София. Сред проектите, в които участва, са: творческа резиденция “Водна кула" Децентрализирано издание, Варна 2021, “Алафранга - тайна градина или отворен прозорец" - стенопис във фестивал "квАРТал", София 2021, “The Dark Is Never Too Much" в галерия “Depoo", София 2021, “12. Европейски месец на фотографията 2021" в галерия “One", София и галерия “Академия", София, изложба “handmade" във фестивал "квАРТал" в галерия “Ателие Пластелин", София 2019, проект на фондация “Въпреки" в галерия “Стубел", София 2018, изложба живопис в галерия "Серякова Къща“, Троян 2010, “Contempo 2010" в галерия “Bulart", Варна, изложба живопис в галерия “Червеното пони", Пловдив 2010, изложба живопис в Български културен институт, Братислава в Словакия 2009, изложба живопис в галерия “Архис", Варна 2009, “Разстояния II" в галерия “Art’es", Париж, Франция 2009, “Разстояния I" в галерия “Аморгос", Никозия, Кипър 2008.



Самостоятелните проекти на Юлиана Хичева са: “Свободно движение" - живопис и фотография в галерия “Depoo", София 2021, “Неща от живота" - живопис в Градска художествена галерия “Борис Георгиев", Варна 2009 и “Портрети" - живопис в Галерия 8, Варна 2007 .



Изложбата на Юлиана Хичева може да се посети от 20 октомври до 13 ноември на ул. “Радко Димитриев" 8 във Варна в дните от вторник до събота от 10 до 17 ч.