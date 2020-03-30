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Þðèñò: Ðîäèòåëèòå ùå ïëàùàò çà ðàçõîäêèòå íà äåöàòà â Ìîðñêàòà è ïî ïëîùàäêèòå
Àâòîð: Ïëàìåíà Íèêîëîâà 10:41 / 30.03.2020Êîìåíòàðè (1)1609
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Ðîäèòåëèòå íîñÿò îòãîâîðíîñò, àêî äåöàòà èì íàðóøàâò èçäàäåíèòå çàáðàíè çà ðàçõîäêè â Ìîðñêàòà ãðàäèíà, ïàðêîâå, äåòñêè è ñïîðòíè ïëîùàäêè è çîíè çà îòäèõ. Òîâà êîìåíòèðà çà Varna24.bg ïðåäñåäàòåëÿò íà Âàðíåíñêàòà àäâîêàòñêà êîëåãèÿ Êàëèíà Ìèëîñëàâîâà.

Îòíîñíî èçäàäåíèòå âå÷å ìíîæåñòâî àêòîâå çà àäìèíèñòðàòèâíî íàðóøåíèå íà âàðíåíöè, ñïèïàíè äà íàðóøàâàò çàáðàíàòà â Ìîðñêàòà ãðàäèíà è íå ñàìî òàì, þðèñòúò êîìåíòèðà ñëåäíîòî:

"Áè ñëåäâàëî òåçè àêòîâå ñå îáæàëâàò ïî îáùèÿ ðåä - ïðåä íà÷àëíèêà íà ñúîòâåòíîòî âåäîìñòâî, ïðåä ðàéîííèÿ ñúä è êàòî ïîñëåäíà èíñòàíöèÿ - ïðåä àäìèíèñòðàòèâíèÿ. Íåçíàíèåòî íå èçâèíÿâà íèêîãî, êàòî ñå èìà ïðåäâèä, ÷å áåøå äàäåíà øèðîêà ãëàñíîñò íà íàëîæåíèòå ìåðêè è çàáðàíè.

Áè ñëåäâàëî ñëåä èçäàâàíå íà òåçè àêòîâå çà àäìèíèñòðàòèâíè íàðóøåíèÿ äà áúäàò èçäàäåíè íàêàçàòåëíè ïîñòàíîâëåíèÿ, êîåòî ïîäëåæè íà îáæàëâàíå ïðåä ñúîòâåòíèÿ ðàéîíåí ñúä â 7-äíåâåí ñðîê îò âðú÷âàíå íà íàêàçàòåëíîòî ïîñòàíîâëåíèå, à âïîñëåäñòâèå, àêî òî áúäå ïîòâúðäåíî, ïîäëåæè íà îáæàëâàíå ïðåä Àäìèíèñòðàòèâåí ñúä êàòî ïîñëåäíà èíñòàíöèÿ.

Çà äåéñòâèÿòà íà íåïúëíîëåòíèòå ëèöà ïî çàêîí îòãîâîðíîñò íîñÿò òåõíèòå ðîäèòåëè, îñîáåíî ñåãà, êîãàòî ñìå â èçâúíðåäíî ïîëîæåíèå. Òàêà ñà ðàçïèñàíè ìåðêèòå, ÷å ïðè ïîëîæåíèå, ÷å äåöàòà íå ñà íà ó÷èëèùå, çàòâîðåíè ñà âñè÷êè ìåñòà çà òåõíèòå ñîöèàëíè êîíòàêòè, çà èçâúíêëàñíî îáó÷åíèå è ñïîðòíè çàíèìàíèÿ, áè ñëåäâàëî ïî ëîãèêàòà íà ïðàâèòåëñòâîòî è ñ îãëåä öåëèòå íà òåçè ìåðêè ïî âðåìå íà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå, òåçè äåöà äà íå ñà íà óëèöàòà.

Íèå íå ìîæåì òîòàëíî äà ãè îãðàíè÷èì, ïîíÿêîãà ñå íàëàãà è òå äà èçëÿçàò, íî ñïàçâàéêè îïðåäåëåíèòå ïðåäïèñàíèÿ íà ïðàâèëàòà çà äèñòàíöèÿ, ñúîòâåòíèòå îáåçîïàñèòåëíè ìåðêè, êàêòî è ðàçïîðåäáèòå äà íå ñà â Ìîðñêàòà ãðàäèíà, â äðóãè ïàðêîâå, çîíè çà îòäèõ è ñïîðòíè ïëîùàäêè. Àêî ñå ñïàçâàò òåçè ïðàâèëà, íå áè ñëåäâàëî äà áúäàò ñàíêöèîíèðàíè.

Àêî èìà òàêèâà äåöà, êîèòî ñà óñòàíîâåíè â Ìîðñêàòà ãðàäèíà, áåç ðîäèòåëè, èìà çíà÷åíèå è òîâà íà êàêâà âúçðàñò ñà. Çàùîòî ïî îòíîøåíèå íà äåöà ïîä 14-ãîäèøíà âúçðàñò íÿìà êàê íà òÿõ äà èì áúäå èçäàäåí àêò çà óñòàíîâÿâàíå íà àäìèíèñòðàòèâíî íàðóøåíèå, òúé êàòî òå íå ïîïàäàò ïî ñàíêöèèòå íà çàêîíà. Íî ìîãàò äà áúäàò ñàíêöèîíèðàíè òåõíèòå ðîäèòåëè.

Ùî ñå îòíàñÿ äî òîâà äàëè ïðåìèíàâàíåòî èëè ïðåñòîÿ â ïàðêîâå è äåòñêè ïëîùàäêè å íàðóøåíèå, èìà ìåñòà, êúäåòî, çà äà ñå ñòèãíå äî õðàíèòåëåí ìàãàçèí èëè àïòåêà, ñå ïðåìèíàâà èìåííî ïðåç çîíà çà îòäèõ, äåòñêà èëè ñïîðòíà ïëîùàäêà. Äåòñêèòå ïëîùàäêè ñà îãðàäåíè è ñòðîãî îáîçíà÷åíè. Âúïðîñúò å äà íå ñå çàñòîÿâà òàì ÷îâåê, äà íå ñå íàìèðàò äåöà è ðîäèòåëè ñ äåöà, êîèòî äà ñà íà òàçè ïëîùàäêà. Ñàìî çà ïðåìèíàâàíåòî ñàìî ïî ñåáå ñè íå áè ñëåäâàëî äà èìà ñàíêöèè, â ñëó÷àé, ÷å íÿìà àëòåðíàòèâà çà ïðåìèíàâàíå.

Çà Ìîðñêàòà ãðàäèíà å ÿñåí êàçóñà, íî ïîä âúïðîñ ñà íåùàòà çà Âúëíîëîìà è öåëèÿ ïåðèìåòúð îêîëî Ìîðñêà ãàðà. Äîêîëêîòî ìè å èçâåñòíî çà òåçè çîíè äî ìîìåíòà íå å èìàëî ïðîáëåì, ñàíêöèè è ïðîâåðêè, íî âúïðîñúò å äà íÿìà ñòðóïâàíå íà õîðà, äà íå ñà ïîâå÷å îò äâàìà ÷îâåêà íà åäíî ìÿñòî, äà ñå ñïàçâà íóæíîòî îòñòîÿíèå è äà ñà âçåìè ïðåäïàçíè ìåðêè. Â òàêúâ ñëó÷àé íå áè ñëåäâàëî ñàìîòî ïðåìèíàâàíå äà ñå ñ÷èòà çà íàðóøåíèå, íàðóøåíèå å ïðåñòîÿò â òåçè çîíè", êîìåíòèðà Êàëèíà Ìèëîñëàâîâà.



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30.03.2020 Íàä 8000 ïåíñèîíåðè ïîëó÷èõà áåçïëàòíè ìàñêè âúâ Âàðíà
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19:56 / 29.03.2020
Íîâ ñëó÷àé íà êîðîíàâèðóñ âúâ Âàðíà
09:15 / 29.03.2020
354 ñà âå÷å çàðàçåíèòå ó íàñ, 17 îò òÿõ âúâ Âàðíà
08:30 / 30.03.2020
Îùå 18 áúëãàðè íàó÷èõà äíåñ, ÷å ñà çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ, èìà è âúâ Âàðíà!
17:55 / 28.03.2020
Ïåòà æåðòâà ó íàñ! Ïî÷èíà ìúæ íà 55 ã., ëåêóâàí îò êîðîíàâèðóñ, ðàáîòèë â Áàíñêî!
11:36 / 28.03.2020
Èçïèñâàò â äîáðî ñúñòîÿíèå ïúðâèòå òðèìà îçäðàâåëè îò êîðîíàâèðóñ âúâ Âàðíà
11:23 / 30.03.2020
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