За 12-и път варненци излизат на протест в защита на Коцев
Ето какво още пишат организаторите:
Колабиращата ни съдебна система произвежда само несправедливост и произволи. В страната ни почти не останаха законно назначени ръководители на разследващи и обвинители. Съдът и прокуратурата са в открита война. Ненаказани за жертвите в потопи длъжностни лица са на свобода, докато други са в ареста по скалъпени обвинения.
На този фон нашият законно избран кмет изчаква разследването да изфабрикува поредния звезден свидетел, който така и не идва, гниейки в софийския ГУЛАГ.
Нищо вече не може да ни убеди, че живеем в България с главно "Б“. В България не може да има политически затворници. А щом трети месец опозиционен кмет е задържан без обвинение и ясни доводи, то явно вече живеем в държава с главно "Д“,
Ако в София е останал и един честен политик от управляващото мнозинство, нека поне си го признае. Варненци ще му помогнат да събере кураж, като извикат за пореден път:
Свобода за Благо!
Свобода за Варна!
Свобода за България!
