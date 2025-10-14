Днес - 14 октомври, от 18:00 часа пред сградата на Община Варна, свободни варненци излизат на протест, в който за 12-и път ще изразят своя справедлив гняв срещу завладяната "Д“ържава, която все повече заприличва на "Д“иктатура.Колабиращата ни съдебна система произвежда само несправедливост и произволи. В страната ни почти не останаха законно назначени ръководители на разследващи и обвинители. Съдът и прокуратурата са в открита война. Ненаказани за жертвите в потопи длъжностни лица са на свобода, докато други са в ареста по скалъпени обвинения.На този фон нашият законно избран кмет изчаква разследването да изфабрикува поредния звезден свидетел, който така и не идва, гниейки в софийския ГУЛАГ.Нищо вече не може да ни убеди, че живеем в България с главно "Б“. В България не може да има политически затворници. А щом трети месец опозиционен кмет е задържан без обвинение и ясни доводи, то явно вече живеем в държава с главно "Д“,Ако в София е останал и един честен политик от управляващото мнозинство, нека поне си го признае. Варненци ще му помогнат да събере кураж, като извикат за пореден път:Свобода за Благо!Свобода за Варна!Свобода за България!