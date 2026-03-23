Два опита за самоубийство са били предотвратени във Варна само за няколко часа.И двамата са били на мъже, които са искали да сложат край на живота си със скок от Аспарухов мост. Първият случай е регистриран в 10 сутринта, потвърдиха от полицията заВторият е станал минути след 15 часа, когато мъж е забелязан да върви по моста от шофьори, които са подали сигнал към 112.