На територията на Първо РУ – централната част на Варна, през изминалия ден трима крадци са задържани за извършени от тях кражби от търговски обекти, съобщиха от полицията в морския град.При първата: 40-годишен варненец, с досие в масивите на МВР, е задържан, след като бил установен от служителите на реда, в присвояване на детски дрехи, в условията на продължаващо престъпление.В другия случай, 52-годишен криминално проявен, варненец е заловен след подаден сигнал за кражба на хранителни стоки от супермаркет.Третият задържан – известен на полицията, е извършил кражба на 200 евро от портмоне, оставено в служебно помещение в заведение за бързо хранене.По трите случая са образувани досъдебни производства, които са докладвани на прокуратурата.