"Зелено движение" със сигнал до министъра на регионалното развитие и благоустройството, областния управител на област Варна и до Окръжна прокуратура - Варна.
Повод за сигнала са издадени административни актове на бившия областен управител Андрияна Андреева, които по думите на партията са незаконосъобразни.
От "Зелено движение" пишат още:
От началото на 2025 г. на Крайбрежна алея, ул. "Капитан Георги Георгиев“ в гр. Варна се извършват строителни и ремонтни дейности в поземлени имоти публична държавна собственост, разрешени със заповеди на Андрияна Андреева.
Това буди подозрение дали извършените и извършващи се в настоящия момент строителни действия са съобразени с нужните строителни и технически стандарти и дали те не застрашават живота и здравето на гражданите. Административните актове, с които се разрешава текущия ремонт са в противоречие с указанията на министъра на регионалното развитие и благоустройството за предприемане на действия от страна на областния управител за осъществяване на изготвения още през 2009 г. цялостен инвестиционен проект за обект "Ремонтно-възстановителни работи на брегоукрепителните съоръжения плажна зона, гр. Варна", който през 2024 г. МРРБ осъвременява и хармонизира с европейските изисквания за проектиране съгласно ЕВРОКОД.
Според изготвена количествено-стойностна сметка обектът е на стойност около 23 млн. лв., включен е в инвестиционната програма на МРРБ и към проектобюджета за 2025 г. и е посочен като приоритетен в Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г. Министърът на регионалното развитие и благоустройството изрично отбелязва, че "други проектни решения, припокриващи се с посочения обект, са недопустими на този етап." В заповедите на г-жа Андреева не са посочени основанията, въз основа на които частно търговско дружество извършва ремонт по свой технически проект, без обявена обществена поръчка и без той да е съгласуван с отговорните институции.
В заповедите не е посочено и дали на областния управител е известен техническият проект, още по-малко дали той е съобразен с европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции. Зелено движение отправи искане към институциите да осъществят надлежна проверка и да предприемат действия за защита на държавния интерес и живота и здравето на гражданите като се спре осъществяването на "текущия ремонт“ и при установяване на наличието на административни нарушения или престъпления, да се уведомят компетентните правозащитни и правохранителни органи, респективно органите на изпълнителната власт, които упражняват контролни функции относно извършваните дейности.
