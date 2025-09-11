Общинските служители отново почистиха натрупаните боклуци в район под Мол "Варна". Мястото е известно с това, че от години се е превърнало в нерегламентирано сметище."За пореден път с помощта на специализирана техника разчистихме нерегламентираното сметище на кръстовището на ул. "Цар Иван Страцимир“ и ул. "Сава“. За съжаление, въпреки постоянния контрол от страна на еколозите в район "Одесос" и усилията на сметопочистващата фирма ЗМБГ, около съдовете се натрупват битови, строителни и всякакви други отпадъци." Това съобщи кметът на район "Одесос" Янислава Шопова."Гледката, която се получава е грозна и опасна за жителите. Всяко пренебрегване на правилата създава ново микросметище, което после всички виждаме.Отново призовавам да бъдем отговорни и да ползваме съдовете по предназначение!Чиста Варна започва от нашата улица."