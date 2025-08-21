ЗАРЕЖДАНЕ...
За пример! Център "Жан Вагнер" с голямо дарение за УМБАЛ "Света Марина" - Варна
Инициативата възниква миналата година, когато член на сдружението е приет по спешност в инфекциозна клиника на болницата. Впечатлен от високото качество на лечение и грижата на медицинския екип, той забелязва и нуждата от обновяване на болничните легла. Това го мотивира да превърне благодарността си в мисия. Кампанията за закупуване и транспортиране на леглата и помощните средства до Варна е организирана от екип, включващ Флоранс, Жозет, Малика, Айша, Ноел, Максим, Зор, Лора, Етан и Емир.
"Това дарение е от изключителна важност. Новите легла и помощни средства ще подобрят условията за лечение и възстановяване на пациентите и ще облекчат работата на медицинския персонал. Благодарни сме на дарителите за проявената съпричастност и за подкрепата, която оказват на нашите клиники“, сподели доц. Диана Радкова - ръководител на Направление "Инфекциозни болести“ в УМБАЛ "Света Марина“.
На събитието присъстваха Снежана Апостолова, заместник-кметът на Община Варна, и Анастасия Георгиева, директор на дирекция "Здравеопазване“ към Община Варна. Те изразиха признателност към дарителите и подчертаха значението на подобни инициативи за здравната система.
